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Суд разрешил петуху кукарекать 

Lenta.ru + ещё 6 58 минут назад
Суд разрешил петуху кукарекать
Фото: Regis Duvignau / Reuters
Французский суд разрешил петуху Морису (Maurice) кукарекать по утрам, несмотря на жалобы соседей. Об этом сообщает Reuters.
«Сегодня Морис победил в битве за всю Францию», — заявила хозяйка птицы Коринн Фессо (Corinne Fesseau). Суд отверг требования истца, который надеялся, что петуху велят замолчать, а сама Фессо выплатит компенсацию в размере тысячи евро (73 тысяч рублей).
Французская пресса называла тяжбу конфликтом между сельскими традициями и современными городскими ценностями. Жан-Луи Бирон (Jean-Louis Biron), затеявший тяжбу, живет в городе, но купил второй дом в деревне. Он обвинял петуха в нарушении общественного порядка и жаловался, что птица слишком рано будит соседей.
У Фессо и Мориса нашлось много сторонников, которые считали, что для сельской местности в кукарекающих по утрам петухах нет ничего необычного и тем более противозаконного. По словам адвоката Бирона, после разгоревшегося скандала пара пожалела о такой громкой огласке этого дела.
Семья Бирон не первый раз выступает против Фессо. В 2017 году они также жаловались на крики животного. Тогда добровольцы подписали петицию в поддержку петуха Мориса, которая собрала 155 тысяч подписей.
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Комментарии
В мире , Европа , Франция
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