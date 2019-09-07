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Стрелковая ассоциация Сан-Франциско признана террористической 

Газета.Ru + ещё 2 56 минут назад
Сан-Франциско признал стрелковую ассоциацию террористами
Фото: Reuters
Городской совет Сан-Франциско штата Калифорния причислил Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) к "местным террористическим организация". Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, данное решение спровоцировало скандал в стране.
Уточняется, что ассоциация призвала своих членов ответить на подобные обвинения.
NRA является крупнейшим оружейным лобби в Соединенных Штатах, который пользуется благосклонностью американского лидера Дональда Трампа.
В то же время, ассоциация подвергается критике, в частности со стороны демократов, за несовершенство законов в сфере оружия.
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В мире , Армия , Оружие , Законопроекты , Дональд Трамп , Сан-Франциско
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