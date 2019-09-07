Сан-Франциско признал стрелковую ассоциацию террористами

Городской совет Сан-Франциско штата Калифорния причислил Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) к "местным террористическим организация". Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, данное решение спровоцировало скандал в стране.
Уточняется, что ассоциация призвала своих членов ответить на подобные обвинения.
NRA является крупнейшим оружейным лобби в Соединенных Штатах, который пользуется благосклонностью американского лидера Дональда Трампа.
В то же время, ассоциация подвергается критике, в частности со стороны демократов, за несовершенство законов в сфере оружия.