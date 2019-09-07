Сан-Франциско признал стрелковую ассоциацию террористами

Стрелковая ассоциация Сан-Франциско признана террористической

Городской совет Сан-Франциско штата Калифорния причислил Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) к "местным террористическим организация". Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, данное решение спровоцировало скандал в стране.

Уточняется, что ассоциация призвала своих членов ответить на подобные обвинения.

NRA является крупнейшим оружейным лобби в Соединенных Штатах, который пользуется благосклонностью американского лидера Дональда Трампа

В то же время, ассоциация подвергается критике, в частности со стороны демократов, за несовершенство законов в сфере оружия.