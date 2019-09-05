Малайзия отказалась считать РФ виновной в трагедии MH17

Премьер Малайзии усомнился в виновности России в крушении MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью РИА Новости заявил, что сомневается в том, что есть достаточно оснований для обвинения России в причастности к авиакатастрофе с Boeing над Донбассом.

Нидерландов. Пассажирский самолет «Малазийских авиалиний» был сбит ракетой над Донбассом в 2014 году. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Официальное расследование ведет Совместная следственная группа, в которую вошли представители Бельгии Украины , Малайзии, Австралии

По мнению премьера Малайзии, попытки обвинить Россию связаны со сложными отношениями Запада и Москвы и поиском виновного для страховых выплат.

«Если вы сможете найти страну, ответственную за трагедию, тогда родственники погибших жертв смогут предъявить свои претензии на страховые выплаты. Конечно, родственники не сомневаются в результатах расследования. Если виновна Россия — она должна будет выплатить компенсацию за инцидент», — пояснил он.

При этом Махатхир Мохамад подчеркнул, что как незаинтересованное лицо сомневается в том, что достаточно оснований для обвинений в адрес России.

«Как незаинтересованное лицо, как сторонний наблюдатель, я могу сказать, что некоторые результаты расследования не кажутся мне правильными, как и многим людям в Малайзии», — пояснил политик.

По его словам, данное расследование нельзя считать по-настоящему международным, и во многом оно основано на позиции пострадавших, чьи взгляды не могут быть справедливыми или нейтральными.