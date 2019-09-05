Малайзия отказалась считать РФ виновной в трагедии MH17

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Премьер Малайзии усомнился в виновности России в крушении MH17 

Рамблер + ещё 27 22 минуты назад
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью РИА Новости заявил, что сомневается в том, что есть достаточно оснований для обвинения России в причастности к авиакатастрофе с Boeing над Донбассом.
Пассажирский самолет «Малазийских авиалиний» был сбит ракетой над Донбассом в 2014 году. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Официальное расследование ведет Совместная следственная группа, в которую вошли представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов.
По мнению премьера Малайзии, попытки обвинить Россию связаны со сложными отношениями Запада и Москвы и поиском виновного для страховых выплат.
«Если вы сможете найти страну, ответственную за трагедию, тогда родственники погибших жертв смогут предъявить свои претензии на страховые выплаты. Конечно, родственники не сомневаются в результатах расследования. Если виновна Россия — она должна будет выплатить компенсацию за инцидент», — пояснил он.
При этом Махатхир Мохамад подчеркнул, что как незаинтересованное лицо сомневается в том, что достаточно оснований для обвинений в адрес России.
«Как незаинтересованное лицо, как сторонний наблюдатель, я могу сказать, что некоторые результаты расследования не кажутся мне правильными, как и многим людям в Малайзии», — пояснил политик.
По его словам, данное расследование нельзя считать по-настоящему международным, и во многом оно основано на позиции пострадавших, чьи взгляды не могут быть справедливыми или нейтральными.
Ранее следственная группа назвала виновниками катастрофы малазийского Boeing над Донбассом россиян Игоря Стрелкова, Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко, а Россию — причастной к произошедшему. В свою очередь президент Владимир Путин, по данным ТАСС, отмечал, что Россию не допускают к расследованию авиакатастрофы.
«Для того, чтобы мы признали то, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в этом расследовании», — подчеркнул Путин.
Комментарии141
В мире , Видео , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Владимир Путин , Игорь Стрелков , Boeing , РИА Новости , Австралия , Бельгия , Малайзия , Нидерланды
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