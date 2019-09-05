Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Детей до пяти хорошо покупают». В Италии у россиянки отобрали сына 

РИА Новости + ещё 16 3 часа назад
«Детей до пяти хорошо покупают»: у россиянки отобрали сына
Фото: пресс-служба "Русские матери"
Мать-одиночка из России Анна Варганова рассказала, что итальянские соцслужбы забрали у нее пятилетнего сына и хотят продать его бездетной паре. Об этом сообщает телеканал "360".
Женщина родила ребенка в Италии от местного жителя, но мужчина отказался его признать. У мальчика есть российское гражданство, поэтому Варганова планировала вернуться с ним на родину. В начале августа ее вызвали в миграционный центр. Пока россиянка проходила там собеседование, ребенка забрали социальные службы. Женщина утверждает, что следующие три дня она не знала, где находился сын.
Сейчас она имеет право лишь на короткие встречи с ним два раза в неделю под пристальным наблюдением соцработников.
"Ребенок чувствует себя ужасно. Я приезжаю — его ведут как под конвоем", — рассказала женщина.
По словам Варгановой, соцработники настраивают мальчика против нее, утверждая, что мать его бросила.
Женщина уверена, что лишилась сына, потому что сообщила соцслужбам о намерении отвезти его домой. В Италии у нее есть комната в общежитии, а в городе Энгельсе — квартира. Однако, по мнению матери-одиночки, итальянцев не беспокоят условия жизни сына.
"Не ребенку они хотят помочь, а заработать. Очень многие бесплодные итальянки ждут не дождутся такого случая", — утверждает она.
С этой версией согласны в международном общественном движении по защите прав родителей "Русские матери". Представительница организации Ирина Бергсет сообщила, что таких историй в Италии много. По ее словам, соцслужбы зарабатывают деньги, продавая детей в богатые итальянские семьи.
"До пяти лет они хорошо покупаются", — отметила Бергсет.
Варганова, которую временно лишили родительских прав, уже обратилась за помощью в российское посольство. Сейчас она занимается переводом решения итальянского суда по ее делу.
"Ребенок сейчас погибает. Вянет, как цветок. Я хочу его спасти и уехать в Россию", — призналась она.
Посольство связалось с представителями ассоциаций российских соотечественников в Бари, а консульский отдел находится в контакте с соответствующими итальянскими компетентными ведомствами.
Последние новости
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности
Комментарии23
В мире , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Чей Крым?» Собчак приехала в Киев и вызвала скандал
«Чей Крым?» Собчак приехала в Киев и вызвала скандал37
Минобороны выступило с заявлением
Минобороны выступило с заявлением108
Российские спецназовцы погибли в Сирии
Российские спецназовцы погибли в Сирии374
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Российские подлодки вышли из строя в Сирии435
Кадыров оценил юмор Путина
Кадыров оценил юмор Путина15
Видео
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Почему на могиле Караченцова нет памятника
20:14
Почему на могиле Караченцова нет памятника
Шоу-бизнес
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
06:20
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
Политика
Минобороны выступило с заявлением
00:35
Минобороны выступило с заявлением
Армия
Российские спецназовцы погибли в Сирии
04:55
Российские спецназовцы погибли в Сирии
Армия Войска
Малайзия отказалась считать РФ виновной в трагедии MH17
01:36
Малайзия отказалась считать РФ виновной в трагедии MH17
В мире
«Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР»
00:52
«Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР»
В мире Статьи
Жена Гафта рассказала о его состоянии
00:27
Жена Гафта рассказала о его состоянии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение