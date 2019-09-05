«Детей до пяти хорошо покупают»: у россиянки отобрали сына

«Детей до пяти хорошо покупают». В Италии у россиянки отобрали сына

Мать-одиночка из России Анна Варганова рассказала, что итальянские соцслужбы забрали у нее пятилетнего сына и хотят продать его бездетной паре. Об этом сообщает телеканал "360".

Женщина родила ребенка в Италии от местного жителя, но мужчина отказался его признать. У мальчика есть российское гражданство, поэтому Варганова планировала вернуться с ним на родину. В начале августа ее вызвали в миграционный центр. Пока россиянка проходила там собеседование, ребенка забрали социальные службы. Женщина утверждает, что следующие три дня она не знала, где находился сын.

Сейчас она имеет право лишь на короткие встречи с ним два раза в неделю под пристальным наблюдением соцработников.

"Ребенок чувствует себя ужасно. Я приезжаю — его ведут как под конвоем", — рассказала женщина.

По словам Варгановой, соцработники настраивают мальчика против нее, утверждая, что мать его бросила.

Женщина уверена, что лишилась сына, потому что сообщила соцслужбам о намерении отвезти его домой. В Италии у нее есть комната в общежитии, а в городе Энгельсе — квартира. Однако, по мнению матери-одиночки, итальянцев не беспокоят условия жизни сына.

"Не ребенку они хотят помочь, а заработать. Очень многие бесплодные итальянки ждут не дождутся такого случая", — утверждает она.

С этой версией согласны в международном общественном движении по защите прав родителей "Русские матери". Представительница организации Ирина Бергсет сообщила, что таких историй в Италии много. По ее словам, соцслужбы зарабатывают деньги, продавая детей в богатые итальянские семьи.

"До пяти лет они хорошо покупаются", — отметила Бергсет.

Варганова, которую временно лишили родительских прав, уже обратилась за помощью в российское посольство. Сейчас она занимается переводом решения итальянского суда по ее делу.

"Ребенок сейчас погибает. Вянет, как цветок. Я хочу его спасти и уехать в Россию", — призналась она.

Посольство связалось с представителями ассоциаций российских соотечественников в Бари, а консульский отдел находится в контакте с соответствующими итальянскими компетентными ведомствами.