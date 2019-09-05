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МИД Украины выразило протест Венгрии 

BFM.RU 1 час назад
МИД Украины выразило протест Венгрии
Фото: ТАСС
Министерство иностранных дел Украины выразило протест Венгрии из-за заявлений о "гражданской войне" на Украине, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
В МИД заявили, что представитель правительства Венгрии Тристан Азбей использовал недопустимую риторику в своем выступлении, заявив о «кризисе войны» на Украине.
МИД Украины в связи с этим заявлением вызвал временного поверенного в делах Венгрии на Украине Кристину Марфе. Венгерскому дипломату выразили решительный протест.
«Категорически неприемлемая для Украины ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины «гражданской войной», — заявили в МИД.
В дипломатическом ведомстве отметили, что Венгрия, как член ЕС и НАТО, должна придерживаться официальной позиции относительно российской агрессии против Украины.
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В мире , МИД , ЕС , НАТО , Интерфакс , Венгрия
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