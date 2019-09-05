МИД Украины выразило протест Венгрии

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Венгрии из-за заявлений о "гражданской войне" на Украине, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД

В МИД заявили, что представитель правительства Венгрии Тристан Азбей использовал недопустимую риторику в своем выступлении, заявив о «кризисе войны» на Украине.

МИД Украины в связи с этим заявлением вызвал временного поверенного в делах Венгрии на Украине Кристину Марфе. Венгерскому дипломату выразили решительный протест.

«Категорически неприемлемая для Украины ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины «гражданской войной», — заявили в МИД.