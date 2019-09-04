«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен

Следователей уличили в махинациях с делом о крушении малайзийского Боинга

Международные следователи из группы по расследованию причин катастрофы малайзийского Boeing МН17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, стёрли несколько секунд записи с чёрных ящиков, заявил «Царьграду» независимый технический эксперт Юрий Антипов . По его словам, в них мог находиться «ключ» к разгадке трагедии.

Антипов сделал громкое заявление после того, как детально изучил отчёт следователей по делу о крушении борта МН17.

«Голландцы утверждают, что запись на CVR и FDR прекратилась в 13 часов 20 минут 3 секунды. То есть оба самописца прекратили записывать параметры единовременно. Запись датчика давления внутри самолета на диаграмме прекращается в 13 часов 20 минут и 1 секунду. То есть на две секунды раньше», — отметил эксперт.

По его словам, подобные выводы вызывают подозрения, поскольку электронный «магнитофон» Боинга записывает информаци по одному кабелю с 1300 датчиков и не может самовольно остановить запись с одного из них а 2 секунды раньше. Антипов полагает, что последние секунды записи самописца, в которых могла содержаться наиболее важная информация, были намеренно стёрты.