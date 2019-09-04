«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен 

Следователей уличили в махинациях с делом о крушении малайзийского Боинга
Международные следователи из группы по расследованию причин катастрофы малайзийского Boeing МН17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, стёрли несколько секунд записи с чёрных ящиков, заявил «Царьграду» независимый технический эксперт Юрий Антипов. По его словам, в них мог находиться «ключ» к разгадке трагедии.
Антипов сделал громкое заявление после того, как детально изучил отчёт следователей по делу о крушении борта МН17.
«Голландцы утверждают, что запись на CVR и FDR прекратилась в 13 часов 20 минут 3 секунды. То есть оба самописца прекратили записывать параметры единовременно. Запись датчика давления внутри самолета на диаграмме прекращается в 13 часов 20 минут и 1 секунду. То есть на две секунды раньше», — отметил эксперт.
По его словам, подобные выводы вызывают подозрения, поскольку электронный «магнитофон» Боинга записывает информаци по одному кабелю с 1300 датчиков и не может самовольно остановить запись с одного из них а 2 секунды раньше. Антипов полагает, что последние секунды записи самописца, в которых могла содержаться наиболее важная информация, были намеренно стёрты.
Малайзийский Boeing, выполнявший рейс «Амстердам — Куала-Лумпур» потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. В катастрофе погибли 298 человек. Международная следственная группа заявила, что самолёт якобы сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который состоял на вооружении бригады военнослужащих из Курска. МИД РФ в ответ назвал заявления следователей голословными, а президент страны Владимир Путин подчеркнул, что Россия примет выводы специалистов только тогда, когда примет активное участие в расследовании, к которому российских экспертов не допускают.