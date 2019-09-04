Украина ответила на предложение особого статуса в ЕС

Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что курс на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны и является «цивилизационным выбором украинского народа».

По словам Зеленко, посол Украины в Словении в данный момент проводит встречи с руководством страны для «информирования о достижениях Украины на пути реализации нашей стратегической цели».

Президент Словении Борут Пахор выдвинул предложение дать Украине и Турции особый статус в ЕС во время выступления на 14-м стратегическом форуме в городе Блед. При этом политик заявил, что страны Западных Балкан должны войти в общеевропейское содружество как полноправные его члены.