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Украина ответила на предложение особого статуса в ЕС 

Lenta.ru + ещё 3 5 часов назад
Украина ответила на предложение особого статуса в ЕС
Фото: РИА Новости
Киев устраивает только полноценное членство в Евросоюзе, а не особый статус. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в ответ на предложение президента Словении, передает «Укринформ».
Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что курс на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны и является «цивилизационным выбором украинского народа».
По словам Зеленко, посол Украины в Словении в данный момент проводит встречи с руководством страны для «информирования о достижениях Украины на пути реализации нашей стратегической цели».
Президент Словении Борут Пахор выдвинул предложение дать Украине и Турции особый статус в ЕС во время выступления на 14-м стратегическом форуме в городе Блед. При этом политик заявил, что страны Западных Балкан должны войти в общеевропейское содружество как полноправные его члены.
Поправки в конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в ЕС и НАТО, подписал бывший глава государства Петр Порошенко в феврале 2019 года.
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Комментарии5
В мире , Украина , Петр Порошенко , Екатерина Зеленко , МИД , ЕС , НАТО , Укринформ , Киев , Словения
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