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В Евросоюзе продлили антироссийские санкции 

Рамблер + ещё 16 18 минут назад
В Евросоюзе продлили антироссийские санкции
Фото: EPA
Члены Евросоюза согласовали продление санкций против России ещё на полгода, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС. Срок действия ограничительных мер в отношении РФ должен был истечь 15 сентября.
«Послы сегодня согласовали продление на следующие шесть месяцев индивидуальных мер против физических лиц и компаний», — цитирует агентство слова своего собеседника.
По его словам, на решение должно быть официально утверждено и опубликовано в Официальном журнале ЕС на следующей неделе, после чего соответственно вступит в силу.
Члены Евросоюза продлевали санкции в отношении РФ несколько раз, последний — в марте 2019 года после инцидента в Керченском проливе, когда российские военные задержали украинских моряков по обвинению в нарушении государственной границы. В результате в чёрный список ЕС попали восемь российских военнослужащих.
В мире , Европа , Политика , ЕС , Совет Европы , ИТАР-ТАСС
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