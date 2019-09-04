В Евросоюзе продлили антироссийские санкции

Члены Евросоюза согласовали продление санкций против России ещё на полгода, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС . Срок действия ограничительных мер в отношении РФ должен был истечь 15 сентября.

«Послы сегодня согласовали продление на следующие шесть месяцев индивидуальных мер против физических лиц и компаний», — цитирует агентство слова своего собеседника.

По его словам, на решение должно быть официально утверждено и опубликовано в Официальном журнале ЕС на следующей неделе, после чего соответственно вступит в силу.

Члены Евросоюза продлевали санкции в отношении РФ несколько раз, последний — в марте 2019 года после инцидента в Керченском проливе, когда российские военные задержали украинских моряков по обвинению в нарушении государственной границы. В результате в чёрный список ЕС попали восемь российских военнослужащих.