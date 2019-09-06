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Саудовская Аравия призвала власти Йемена и сепаратистов на юге к диалогу 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Саудовская Аравия призвала власти Йемена к диалогу
Фото: Reuters
Саудовская Аравия призвала международно признанное правительство Йемена и сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена незамедлительно начать диалог в Джидде, поддержав президента Абд Раббу Мансура Хади, говорится в заявлении властей королевства, переданном Саудовским агентством новостей SPA.
"Королевство подтверждает содержание своих предыдущих заявлений, сделанных с начала кризиса в Южном Йемене, и необходимость передачи военных и гражданских учреждений под контроль законного правительства, а также необходимость незамедлительно и без промедления начать диалог в королевстве в Джидде", — говорится в заявлении.
При этом саудовские власти отметили, что по-прежнему признают власть в Йемене только в лице президента Абд Раббу Мансура Хади и не рассматривают альтернативу международно признанному правительству.
"Королевство не примет никаких попыток создать новую реальность в Йемене с использованием силы или угроз", — отмечается в сообщении.
Кроме того, в Эр-Рияде подчеркнули, что "не принимают какое-либо военное противостояние и открытие параллельных фронтов, от которых получают выгоду только мятежники-хуситы и другие террористические организации".
На юге Йемена продолжаются военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).
Обстановка обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.
Однако вместо освобождения позиций в Адене лояльные ему войска начали захватывать другие провинции на юге страны. Правительство Йемена с начала эскалации продолжает обвинять ОАЭ в оказании финансовой и военной поддержки сепаратистам и требует от Абу-Даби прекратить политику, направленную на разделение Йемена.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Мансур Хади , Йемен , Саудовская Аравия
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