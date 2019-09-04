Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стала известна зарплата Зеленского за август 

Рамблер 5 минут назад
«Украинские Новости» обнародовали размер заработной платы президента Украины Владимира Зеленского за август. Оказалось, что национальный лидер довольствовался суммой, не превышающей 1 тысячу долларов.
Издание ссылается на информацию, полученную из госуправления делами президента. В документах, попавших в руки журналистов, отмечено, что в августе президент Украины не получил никаких надбавок и премий, поэтому ему был начислен только оклад за вычетом всех налогов и сборов. В результате Зеленский получил 890 долларов.
Примечательно, что в документах также указан размер заработной платы руководителей офиса (Администрации президента) Зеленского, при этом их оклады оказались значительно крупнее, чем у главы государства. Например, глава офиса Андрей Богдан получил в августе 1,6 тысячи долларов, его заместитель Руслан Рябошапка получил около 1,4 тысячи долларов, ещё двое заместителей Алексей Гончарук и Юрий Костюк заработали по 1,2 тысячи долларов.
Самая низкая зарплата среди руководителей президентского офиса оказалась у Кирила Тимошенко — около 1 тысячи долларов.
Комментарии16
В мире , Видео , Руслан Рябошапка , Андрей Богдан , Алексей Гончарук , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Придурки так говорили»
«Придурки так говорили»105
Украинский кабмин решил судьбу Кличко
Украинский кабмин решил судьбу Кличко
В Болгарии возмущены выпадом Софии в адрес России
В Болгарии возмущены выпадом Софии в адрес России3
Талант и депрессия: как уходил Игорь Сорин
Талант и депрессия: как уходил Игорь Сорин6
В Нижнем Новгороде сгорел катафалк с гробом
В Нижнем Новгороде сгорел катафалк с гробом
Видео
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
В Нижнем Новгороде сгорел катафалк с гробом
00:41
В Нижнем Новгороде сгорел катафалк с гробом
Происшествия
В Болгарии возмущены выпадом Софии в адрес России
04:00
В Болгарии возмущены выпадом Софии в адрес России
В мире Статьи
Солнце «уснуло»
00:09
Солнце «уснуло»
Наука Наука и техника
Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
02:49
Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
Шоу-бизнес Другое
Катастрофа Су-25: найдены тела
00:20
Катастрофа Су-25: найдены тела
Происшествия
«Впервые с 2008 года»: Абхазия обвинила Грузию в агрессии
00:58
«Впервые с 2008 года»: Абхазия обвинила Грузию в агрессии
В мире Статьи
Кома и смерть: загадочно умерла сестра Тимошенко
00:11
Кома и смерть: загадочно умерла сестра Тимошенко
В мире Украина
Названа причина смерти Зинаиды Славиной
02:56
Названа причина смерти Зинаиды Славиной
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение