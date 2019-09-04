Стала известна зарплата Зеленского за август 

«Украинские Новости» обнародовали размер заработной платы президента Украины Владимира Зеленского за август. Оказалось, что национальный лидер довольствовался суммой, не превышающей 1 тысячу долларов.
Издание ссылается на информацию, полученную из госуправления делами президента. В документах, попавших в руки журналистов, отмечено, что в августе президент Украины не получил никаких надбавок и премий, поэтому ему был начислен только оклад за вычетом всех налогов и сборов. В результате Зеленский получил 890 долларов.
Примечательно, что в документах также указан размер заработной платы руководителей офиса (Администрации президента) Зеленского, при этом их оклады оказались значительно крупнее, чем у главы государства. Например, глава офиса Андрей Богдан получил в августе 1,6 тысячи долларов, его заместитель Руслан Рябошапка получил около 1,4 тысячи долларов, ещё двое заместителей Алексей Гончарук и Юрий Костюк заработали по 1,2 тысячи долларов.
Самая низкая зарплата среди руководителей президентского офиса оказалась у Кирила Тимошенко — около 1 тысячи долларов.