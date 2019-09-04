Стала известна зарплата Зеленского за август

Издание ссылается на информацию, полученную из госуправления делами президента. В документах, попавших в руки журналистов, отмечено, что в августе президент Украины не получил никаких надбавок и премий, поэтому ему был начислен только оклад за вычетом всех налогов и сборов. В результате Зеленский получил 890 долларов.

Самая низкая зарплата среди руководителей президентского офиса оказалась у Кирила Тимошенко — около 1 тысячи долларов.