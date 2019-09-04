Болгарский певец, отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были, но только в отношении фашистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Ранее в МИД Болгарии раскритиковали выставку «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которая 9 сентября откроется в Российском культурном центре в Софии. В ведомстве заявили, что СССР разгромил фашизм, но при этом принес народам Восточной Европы полувековые репрессии.
«Болгария была социалистической страной, и благодаря советской армии была освобождена. <.. > Да, мы привезли репрессии, но мы судили тех болгарских фашистов, которые душили партизанское движение в Болгарии», — заявил Бедрос Киркоров.
Он подчеркнул, что фашистов судили народным судом и расстреляли.
По мнению певца, в МИД Болгарии заговорили о репрессиях, чтобы «разжечь огонь против России».
«Болгарские власти хотят превратить освободительную войну в якобы оккупацию», — сказал он.
Бедрос Киркоров родился в 1932 году в болгарском городе Варна в армянской семье. 87-летний певец подчеркнул, что всегда боролся против фашизма и до конца будет бороться.
МИД Болгарии называл российскую выставку вмешательством во внутриполитические дебаты. В посольстве РФ в Болгарии заверили, что выставка не имеет ничего общего с современным «болгарским политическим дискурсом» или какими-либо политическими силами. Также российских дипломатов удивило, что власти Болгарии сделали заявления по поводу выставки, хотя она еще не открылась.