Киркоров напомнил о болгарских фашистах

Ранее в МИД Болгарии раскритиковали выставку «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которая 9 сентября откроется в Российском культурном центре в Софии. В ведомстве заявили, что СССР разгромил фашизм, но при этом принес народам Восточной Европы полувековые репрессии.

«Болгария была социалистической страной, и благодаря советской армии была освобождена. <.. > Да, мы привезли репрессии, но мы судили тех болгарских фашистов, которые душили партизанское движение в Болгарии», — заявил Бедрос Киркоров.

Он подчеркнул, что фашистов судили народным судом и расстреляли.

По мнению певца, в МИД Болгарии заговорили о репрессиях, чтобы «разжечь огонь против России».

«Болгарские власти хотят превратить освободительную войну в якобы оккупацию», — сказал он.

Бедрос Киркоров родился в 1932 году в болгарском городе Варна в армянской семье. 87-летний певец подчеркнул, что всегда боролся против фашизма и до конца будет бороться.

МИД Болгарии называл российскую выставку вмешательством во внутриполитические дебаты. В посольстве РФ в Болгарии заверили, что выставка не имеет ничего общего с современным «болгарским политическим дискурсом» или какими-либо политическими силами. Также российских дипломатов удивило, что власти Болгарии сделали заявления по поводу выставки, хотя она еще не открылась.