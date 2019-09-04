Иран отпустил часть экипажа Stena Impero

Власти Ирана отпустили часть экипажа Stena Impero

Иранские власти освободили нескольких моряков с задержанного в июле шведского танкера Stena Impero, который шёл под британским флагом.

С облегчением отмечаем освобождение части экипажа танкера Stena Impero, — сообщила глава МИД Швеции Маргот Валльстрём.

Она отметила, что разговаривала об этом с главой МИД Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом, добавив, что диалог является мощным политическим инструментом.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал танкер Stena Impero в Ормузском проливе 1 июля. На борту находились трое россиян. 11 июля Королевская морская пехота Великобритании задержала танкер, принадлежащий Ирану, у берегов Гибралтара.

В конце июля российские дипломаты встретились с тремя гражданами РФ, которые входят в состав этого экипажа. Российские моряки рассказали сотрудникам посольства о том, как им живётся на задержанном судне, писал News.ru.