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Власти Ирана отпустили часть экипажа Stena Impero 

News.ru + ещё 13 1 час назад
Иран отпустил часть экипажа Stena Impero
Фото: Xinhua/Global Look Press
Иранские власти освободили нескольких моряков с задержанного в июле шведского танкера Stena Impero, который шёл под британским флагом.
С облегчением отмечаем освобождение части экипажа танкера Stena Impero, — сообщила глава МИД Швеции Маргот Валльстрём.
Она отметила, что разговаривала об этом с главой МИД Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом, добавив, что диалог является мощным политическим инструментом.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал танкер Stena Impero в Ормузском проливе 1 июля. На борту находились трое россиян. 11 июля Королевская морская пехота Великобритании задержала танкер, принадлежащий Ирану, у берегов Гибралтара.
В конце июля российские дипломаты встретились с тремя гражданами РФ, которые входят в состав этого экипажа. Российские моряки рассказали сотрудникам посольства о том, как им живётся на задержанном судне, писал News.ru.
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В мире , Ближний Восток , Другое , МИД , Иран , Швеция
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