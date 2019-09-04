Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны

Трамп поздравил Польшу с 80-летием со дня начала Второй мировой войны

Американский лидер назвал Польшу великой страной с замечательными людьми.

Трамп подчеркнул, что в США живет много поляков. По его словам, это цифра находится в районе восьми млн человек.

"Мы любим наших польских друзей", — отметил Трамп.

Ранее президент США должен был прибыть в Польшу на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.