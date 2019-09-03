Стали известны подробности трагедии в семье Тимошенко 

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко оплакивает внезапную смерть двоюродной сестры, сообщает издание «Strana.ua». Смерть женщины оказалась неожиданной и оставляет много вопросов.
Ранее РИА Новости сообщили, что Юлия Тимошенко 3 сентября во вторник пропустила заседание, на котором состоялось принятие закона, предполагающего отмену депутатской неприкосновенности с января 2020 года. По словам члена фракции «Батькивщина» Валентина Наливайко, политик не явилась в Раду по семейным обстоятельствам, поскольку в её семье «случилось горе».
По данным издания «Strana.ua», сославшегося на информацию источника, в этот день скончалась 48-летняя двоюродная сестра Тимошенко Татьяна Шарапова. Отмечается, что кончина женщины стала полной неожиданностью для родственников, поскольку она ничем не болела. Автор статьи поясняет, что две недели назад после внезапного обморока Шарапова впала в кому и впоследствии умерла.
Члены Днепропетровского районного отделения фракции «Батькивщина» выразили соболезнования матери Шараповой Антонине Ульяхиной, которая возглавляет областную организацию партии.