Стали известны подробности трагедии в семье Тимошенко

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко оплакивает внезапную смерть двоюродной сестры, сообщает издание «Strana.ua» . Смерть женщины оказалась неожиданной и оставляет много вопросов.

Ранее РИА Новости сообщили, что Юлия Тимошенко 3 сентября во вторник пропустила заседание, на котором состоялось принятие закона, предполагающего отмену депутатской неприкосновенности с января 2020 года. По словам члена фракции «Батькивщина» Валентина Наливайко, политик не явилась в Раду по семейным обстоятельствам, поскольку в её семье «случилось горе».

По данным издания «Strana.ua», сославшегося на информацию источника, в этот день скончалась 48-летняя двоюродная сестра Тимошенко Татьяна Шарапова . Отмечается, что кончина женщины стала полной неожиданностью для родственников, поскольку она ничем не болела. Автор статьи поясняет, что две недели назад после внезапного обморока Шарапова впала в кому и впоследствии умерла.

Члены Днепропетровского районного отделения фракции «Батькивщина» выразили соболезнования матери Шараповой Антонине Ульяхиной, которая возглавляет областную организацию партии.