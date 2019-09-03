Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны подробности трагедии в семье Тимошенко 

Рамблер 1 час назад
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко оплакивает внезапную смерть двоюродной сестры, сообщает издание «Strana.ua». Смерть женщины оказалась неожиданной и оставляет много вопросов.
В семье Тимошенко произошла трагедия
Ранее РИА Новости сообщили, что Юлия Тимошенко 3 сентября во вторник пропустила заседание, на котором состоялось принятие закона, предполагающего отмену депутатской неприкосновенности с января 2020 года. По словам члена фракции «Батькивщина» Валентина Наливайко, политик не явилась в Раду по семейным обстоятельствам, поскольку в её семье «случилось горе».
По данным издания «Strana.ua», сославшегося на информацию источника, в этот день скончалась 48-летняя двоюродная сестра Тимошенко Татьяна Шарапова. Отмечается, что кончина женщины стала полной неожиданностью для родственников, поскольку она ничем не болела. Автор статьи поясняет, что две недели назад после внезапного обморока Шарапова впала в кому и впоследствии умерла.
Члены Днепропетровского районного отделения фракции «Батькивщина» выразили соболезнования матери Шараповой Антонине Ульяхиной, которая возглавляет областную организацию партии.
Комментарии34
В мире , Видео , Украина , Юлия Тимошенко , Татьяна Шарапова , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото взорвавшегося Су-25
Появилось фото взорвавшегося Су-2569
Дроны боевиков атаковали Хмеймим
Дроны боевиков атаковали Хмеймим10
Пока вы не уснули: агрессию в Сети наказали тюрьмой
Пока вы не уснули: агрессию в Сети наказали тюрьмой118
Путин дал поручения по допвыплатам врачам
Путин дал поручения по допвыплатам врачам113
Гантелью по голове: экс-студентка до смерти забила педагога
Гантелью по голове: экс-студентка до смерти забила педагога4
Видео
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
02:49
Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
Шоу-бизнес Другое
Стали известны подробности трагедии в семье Тимошенко
00:11
Стали известны подробности трагедии в семье Тимошенко
В мире Украина
Названа причина смерти Зинаиды Славиной
02:56
Названа причина смерти Зинаиды Славиной
Общество
США предсказали разгром в Азии за пару часов
00:55
США предсказали разгром в Азии за пару часов
Армия Войска
Путин дал поручения по допвыплатам врачам
11:13
Путин дал поручения по допвыплатам врачам
Общество
Человечеству предрекли безбанановое будущее
04:36
Человечеству предрекли безбанановое будущее
Наука и техника Наука
Лукашенко объяснил, почему не ограничивает интернет
01:27
Лукашенко объяснил, почему не ограничивает интернет
В мире Интернет
ЧП в Рязани: загорелся склад с пестицидами
00:17
ЧП в Рязани: загорелся склад с пестицидами
Пожары Происшествия
Найдены пилоты разбившегося Су-25
00:26
Найдены пилоты разбившегося Су-25
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение