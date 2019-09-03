В семье Тимошенко произошла трагедия

По данным агентства, 3 сентября во вторник Тимошенко пропустила заседание, на котором состоялось принятие закона, предполагающего отмену депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Отмечается, что «за» законопроект проголосовало 373 депутата из 450. Члены фракции «Батькивщина» единогласно поддержали инициативу, однако лидера партии в этот день среди них не оказалось.

«Насколько мы знаем… в ее (Тимошенко) семье горе, и по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами», — цитирует агентство слова члена фракции «Батькивщина» Валентина Наливайко.

Депутат не раскрыл подробностей случившегося и подчеркнул, что позже Тимошенко сама расскажет, что произошло.