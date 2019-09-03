В семье Тимошенко произошла трагедия 

У лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко случилось горе в семье, сообщает РИА Новости. По неизвестным пока обстоятельствам, политик пропустила заседание в Верховной раде Украины.
По данным агентства, 3 сентября во вторник Тимошенко пропустила заседание, на котором состоялось принятие закона, предполагающего отмену депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Отмечается, что «за» законопроект проголосовало 373 депутата из 450. Члены фракции «Батькивщина» единогласно поддержали инициативу, однако лидера партии в этот день среди них не оказалось.
«Насколько мы знаем… в ее (Тимошенко) семье горе, и по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами», — цитирует агентство слова члена фракции «Батькивщина» Валентина Наливайко.
Депутат не раскрыл подробностей случившегося и подчеркнул, что позже Тимошенко сама расскажет, что произошло.
Ранее СМИ выяснили, что на сайте «Авито» продаётся самолет Юлии Тимошенко. 9 августа Центральное агентство залогового имущества разместило на сервисе объявление о продаже турбореактивного пассажирского самолета Як-40 1979 года выпуска в удовлетворительном состоянии за пять миллионов рублей. По данным журналистов, самолет находится в Сыктывкаре, потому что принадлежит структурам, близким к не упомянутому по имени бывшему представителю Коми в Совете федерации. До того как стать собственностью российского сенатора, этот самолет использовался украинским политиком Юлией Тимошенко.