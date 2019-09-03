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Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра 

ТАСС + ещё 2 19 минут назад
Назван кандидат на пост премьера Грузии
Фото: Wikimedia Commons
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.
"Сегодня утром прошел политсовет партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". На политсовете я как председатель партии представил кандидатуру нового премьер-министра в лице Георгия Гахарии", — заявил Иванишвили.
Гахария заявил, что предложит парламенту на утверждение на должность министра обороны бывшего главу правительства в 2013-2015 годах Ираклия Гарибашвили.
"Пост министра обороны займет господин Ираклий Гарибашвили", — сказал Гахария на брифинге.
Кандидат в премьеры Грузии Георгий Гахария предложил на пост главы МВД Грузии председателя Службы Госбезопасности Гомелаури.
Кандидат в премьеры Грузии Георгий Гахария предложил на пост секретаря Совбеза Грузии министра обороны Изорию.
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Комментарии
В мире , Георгий Гахария , Ираклий Гарибашвили , МВД , Грузия
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