Назван кандидат на пост премьера Грузии

Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.
"Сегодня утром прошел политсовет партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". На политсовете я как председатель партии представил кандидатуру нового премьер-министра в лице Георгия Гахарии", — заявил Иванишвили.
Гахария заявил, что предложит парламенту на утверждение на должность министра обороны бывшего главу правительства в 2013-2015 годах Ираклия Гарибашвили.
"Пост министра обороны займет господин Ираклий Гарибашвили", — сказал Гахария на брифинге.
Кандидат в премьеры Грузии Георгий Гахария предложил на пост главы МВД Грузии председателя Службы Госбезопасности Гомелаури.
Кандидат в премьеры Грузии Георгий Гахария предложил на пост секретаря Совбеза Грузии министра обороны Изорию.