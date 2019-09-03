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СМИ: ГБР открыло дело против экс-спикера Рады Парубия 

RT на русском + ещё 13 5 часов назад
На Украине открыли дело против Парубия
Фото: РИА Новости
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на ответ ГБР на соответствующий запрос.
Дело возбуждено по ч. 4 ст. 157 УК (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя).
Уточняется, что уголовное производство было открыто 20 августа по решению суда.
Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыть уголовное производство по факту возможного препятствования спикером Верховной рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права. Отмечается, что данный шаг связан с тем, что в суд поступила жалоба на бездействие следователя ГБР по этому делу.
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