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Китай бросил беспилотники на борьбу с гусеницами и личинками 

Lenta.ru 2 часа назад
Китай бросил беспилотники на борьбу с личинками
Фото: Ernani Zimmermann / Wikimedia
В Китае для борьбы с вредителями, уничтожающими урожай, применили беспилотники с загруженными в них инсектицидами. Как сообщает Bloomberg, эффективность этого метода составила 98 процентов. В разработке аппаратов участвовала китайская XAG и немецкий Bayer, их применяли в области Гуанси.
Борьба ведется с насекомым кукурузная листовая совка (Spodoptera frugiperda). За сутки взрослые особи могут преодолевать расстояние свыше 100 километров. «Это пожирающий урожай монстр, который уничтожает более 80 процентов сельхозхозяйственных культур», — так вредителя описали в XAG. Обработка полей ведется преимущественно по ночам: когда бабочки наиболее активны.
В начале июня Bloomberg сообщал, что стремительно распространяющаяся по миру кукурузная листовая совка разоряет фермеров. Насекомые пожирают почти две сотни видов растений, включая рис, кукурузу, овощи, хлопок, пшеницу, соевые бобы и сахарный тростник. За первые три года с тех пор, как насекомое распространилось в Африке, фермеры потеряли 13,3 миллиарда долларов. Агентство указывало, что в скором времени насекомые могут распространиться на Европу, Австралию и Юго-Восточную Азию.
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В мире , Технологии , Bloomberg , Китай
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