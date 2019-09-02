План «Б»: Обойдется ли Украина без транзита газа

Договорятся ли Россия и Украина по транзиту газа

Германии, Украины и В Берлине начались приготовления к встрече «норманской четверки». В понедельник, 2 сентября, помощники лидеров Франции России начали подготовку первого за полтора года саммита «четверки». Сама встреча состоится в сентябре. Дата ее пока не известна.

На встрече, скорее всего, лично встретятся два лидера, которые постоянно дают комментарии друг о друге, — президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин

На повестке главными, скорее всего, будут вопросы обмена пленными и прекращения огня на Донбассе. По крайней мере, судя по высказываниям украинской стороны, Киев на это очень надеется.

Также на встрече, скорее всего, будет поднят и вопрос о транзите газа через Украину.

Косвенно подтверждение этому было получено во время телефонного разговора канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. Он состоялся 29 августа.

«Участники разговора в контексте Украины согласились продолжить подготовку к саммиту в «нормандском формате» с тем, чтобы способствовать реализации минских договоренностей. Они подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих договорах по транзиту газа», — отмечал тогда официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Как комментирует Ислам Назаралиев , генеральный директор «НафтаГаз», формат нормандской четверки изначально не предусматривал обсуждения иных вопросов помимо урегулирования ситуации на востоке Украины.

Поскольку судебные отношения «Нафтогаза» «Газпрома» и остановка транзита газа через Украину не являются ни причиной, ни следствием конфликта, в официальной повестке дня он может и не появиться.

Разумеется, в кулуарах или в качестве одного из аргументов переговорщиков газовый контракт так или иначе скорее всего будет затронут.

Договор о транзите газа через газотранспортную систему Украины истекает в конце года, а новое соглашение далеко от подписания.

Между тем прекращение российского транзита грозит Киеву катастрофой, причем не только с экономической точки зрения, но и в свете потенциальных проблем в отопительный период.

Киев давно уже паникует из-за того, что транзит может прекратиться с нового года. Спектр предсказаний, что ждет Украину в связи с этим, весьма широк.

Например, по одному из сценариев в этом случае страну ждет техногенная катастрофа. Если транзита не будет, газотранспортная система страны не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах.

По различным оценкам Киев потеряет около 2-3% ВВП. Ранее глава «Нафтогаз» Андрей Коболев заявлял, что отказ «Газпрома» от прокачки поставляемого в страны Евросоюза газа через территорию Украины обойдется Киеву в $3 млрд в год.

Предыдущие попытки договориться с треском провалились.

Еврокомиссия , например, выступая посредником, предлагала Украине и России продлить истекающий в декабре десятилетний договор еще на 10 лет.

Однако Москву это не устраивает, поскольку в ближайщее время будет пущен проект «Северный поток —2» и в нынешнем объеме сохранять транзит газа России не выгодно.

Москва хочет другого — продление транзитного договора не на 10 лет, а на 1-2 года.

Вместе с тем если консультации по заключению и краткосрочной, и 10-летней договоренности потерпят фиаско, то у Киева, по утверждению секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка , есть план «Б». Каков этот план, впрочем, пока не известно.

Пока же, очевидно, что Украина готовится к худшему. Как отметил в конце июля представитель президента в кабинете министров Украины Андрей Герус , страна в настоящее время по максимуму заполняет подземные хранилища газом, готовясь пройти зиму без транзита российского топлива.

«Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса пройти зиму без транзита», — заявлял Герус.

По его словам, в украинские хранилища закачивают реверсный газ из Восточной Европы и от частных трейдеров.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что решить вопрос с транзитом газа в рамках саммита едва ли получится.

Есть подозрение, что встреча норманской «четверки» будет в чем-то напоминать басню «Лебедь, рак и щука».

Украина и Россия будут тянуть одеяло в разные стороны, каждая настаивая на своем, выгодном варианте, а Европе будет важна стабильность и она будет пытаться примирить стороны. В конечном итоге вряд ли что-то путное выйдет из этого. Договориться не удастя.

«Скорее всего, украинская сторона будет настаивать на сохранении транзита на приемлемом для себя уровне, российская же сторона будет настаивать на своих условиях — сохранение небольшого объема транзита (10-15 млрд куб. м. — как ранее заявлял «Газпром») и только при экономической целесообразности, а европейцам же в этом плане просто важен стабильный транзит российского газа», — делится своим сценарием развития дискуссии аналитик «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Как отмечает Ислам Назаралиев, генеральный директор «НафтаГаз», вопрос сохранения транзита газа упирается в три камня преткновения — доплата $2,6 млрд от «Газпрома» «Нафтогазу Украины» по решению Стокгольмского арбитража, умышленное затягивание Европейским союзом строительства «Северного потока —2» и «Турецкого потока», а также санкции США против компаний-участниц строительства. Ни один из этих вопросов в нормандском формате решить нереально, а значит невозможно будет и договориться.

Так что, по-видимому, все, что остается, — это, как обычно, на крупном саммите ловить жесты и намеки, следить за рукопожатиями политиков и выражениями их лица. А после дальше гадать, не замерзнет ли Украина зимой и на каких условиях все-таки удастся продлить транзитный договор.