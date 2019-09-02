Поляки продолжают воевать с Россией

1 сентября в Польше прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине начала Второй Мировой войны. Точнее, формально посвященные — на самом деле они носили скорее пропагандистский, политический характер. И еще раз показали, что война для ряда лидеров не меняется и не заканчивается.

Историческая правда

По сути, польское руководство рассчитывало организовать на своей территории большой слет западных демократий. Которые бы своим присутствием поддержали рейтинг правящей партии (ей в сентябре нужно выигрывать парламентские выборы), а также продемонстрировали бы общеевропейское единство против «российских амбиций». Именно поэтому Москву демонстративно не пригласили на годовщину начала войны, которая была выиграна во многом благодаря героизму и крови советского солдата.

В польском МИД пояснили: Россию не позвали, во-первых, по территориальному признаку (на мероприятие пригласили лишь страны НАТО и членов Восточного партнерства), а также потому, что мероприятие пройдет в «духе исторической правды», в которой Москва не заинтересована.

И тут поляки, к сожалению, правы — российские власти не заинтересованы в тиражировании исторической правды относительно виновников войны. В ином случае Москва регулярно бы напоминала, что одним из инициаторов Второй Мировой — а значит и ответственной за десятки миллионов жертв — является Польша.

Именно Варшава активно помогла Гитлеру разделить Чехословакию (отказавшись пропустить в Прагу советские войска, которые СССР мог бы направить чехословацкому правительству во исполнение подписанных с ним соглашений), получив затем часть чехословацкой территории. Именно Польша отказалась подписывать с Советским Союзом соглашение о коллективной безопасности в 1939 году — уже после того, как Берлин разорвал соглашение о ненападении с Варшавой.

Сочетание глупости, русофобии и шляхетской гордости привели к тому, что много сделавшая для начала Второй мировой Польша стала ее первой жертвой, а Советские войска — вместо того, чтобы вместе с Войском Польским ликвидировать нацистское государство — вошли в Польшу с востока и взяли под контроль Западную Украину и Западную Белоруссию. Отодвинув тем самым границу на Запад, что (по мнению ряда историков) стало одной из причин провала блицкрига — Гитлер просто не успел дойти до Москвы до начала холодов зимы 1941/1942 года.

А после войны — если уж говорить об исторической правде — Советский Союз не только старался не поднимать вопрос о вине Польши (Польская Народная Республика была, как никак, союзником в рамках Организации Варшавского Договора), но и подарил ей территории.

В качестве компенсации за отошедшие к СССР украинские и белорусские земли Польша получила ряд восточногерманских областей, которые до сих пор являются самой развитой частью Польской Республики. Такова вот историческая правда. В которой польское правительство не заинтересовано.

А мы пойдем во Флориду

Однако, к сожалению для Варшавы, особого интереса к такой правде не проявили и мировые «тяжеловесы». Так, на пиар-слет не прибыл Дональд Трамп , которого поляки почитают как своего главного союзника и защитника. За считанные дни до начала саммита американский президент заявил, что остается дома, а вместо него в Варшаву поедет вице-президент Майк Пенс

И как-то критиковать Трампа за это решение бессмысленно — президент пояснил, что должен остаться дома для лучшей координации по защите населения в ходе мощнейшего урагана Дуриан, который надвигался на Флориду. Флорида — один из нескольких «колеблющихся штатов», голосование в которых, по сути, и определит имя следующего президента США.

Поэтому в системе координат Трампа значимость солнечного штата на порядок выше, чем Польши и ее амбиций. Возмущаться этому факту глупо и даже контрпродуктивно — Трамп, как известно, не любит, когда его действия оспариваются. Особенно теми, кто ищет его расположения. Подождут, никуда не денутся.

Не было и других лидеров, присутствие которых можно было бы обыграть в политическом смысле. Так, мероприятие проигнорировал председатель Европейского Совета Доналд Туск — всем известны его «теплые» отношения с находящейся сейчас у власти в Польше партией «Право и Справедливость» . Политик был возмущен тем, что приглашение к нему пришло лишь в последних числах августа — по его словам, это доказывало, что его на мероприятии не ждут, а он никогда не навязывает свое присутствие.

Наконец, годовщину начала войны не посетили Белоруссия и Армения — союзники России (чье присутствие можно было бы позиционировать как сигнал того, что Москва оказывается в изоляции даже в рамках своих интеграционных проектов).

В итоге пропагандистское мероприятие превратилось в слет скучающих людей. Немцы снова извинялись, поляки говорили о ценностях. Да, некоторые гости совершили исторические открытия. Так, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о том, что для ее страны война закончилась не в 1945, а в 1994 году — когда страну покинули «последние вагоны с техникой оккупационных войск». А до этого были «более полувека страданий, экономического регресса и лишения свободы».

Правда, открытие это весьма сомнительно. И дело даже не в том, что создание Союзом промышленности и современной экономики в Прибалтике сложно назвать экономическим регрессом — а в том, что война для Эстонии и соседних с нею стран вообще не закончилась.