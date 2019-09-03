Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иностранцам могут разрешить покупать землю на Украине 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
На Украине иностранным гражданам могут разрешить приобретать землю. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
По его словам, в настоящее время готовится проект соответствующей реформы.
"Нам нужно позволить операции с землёй для всех, кто имеет возможность её сейчас обрабатывать, в том числе для иностранных граждан", — сообщил он в эфире телеканала ICTV.
Гончарук подчеркнул, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине. Доступ к землям будут иметь как физические лица, так и компании, при этом украинские фермеры будут иметь преференции.
Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действует в стране 14 лет. Президент Украина Владимир Зеленский ранее сообщил о проведении в стране земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году.
Ранее Зеленский поручил до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря, писал News.ru.
News.ru: последние новости
В Киеве заявили о катастрофической ситуации с углём в стране В Киеве заявили о катастрофической ситуации с углём в стране Порошенко вызван на допрос с детектором лжи Порошенко вызван на допрос с детектором лжи Порошенко в Раде займётся интеграцией с Евросоюзом Порошенко в Раде займётся интеграцией с Евросоюзом
Комментарии29
В мире , Видео , Украина , Законопроекты , Алексей Гончарук , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
План «Б»: Обойдется ли Украина без транзита газа
План «Б»: Обойдется ли Украина без транзита газа6
«Нездоровая традиция»: РФ о притязаниях Польши
«Нездоровая традиция»: РФ о притязаниях Польши94
В Киеве заявили о катастрофической ситуации
В Киеве заявили о катастрофической ситуации122
Генпрокуратуре Украине обещают перезагрузку
Генпрокуратуре Украине обещают перезагрузку2
Украинский эксперт устроил скандал в эфире «России 1»
Украинский эксперт устроил скандал в эфире «России 1»21
Видео
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
00:41
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Общество Шоу-бизнес
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
00:39
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Шоу-бизнес
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
03:28
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Происшествия Другое
Израиль атаковали российским «Корнетом»
00:41
Израиль атаковали российским «Корнетом»
Оружие Армия
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
01:25
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
Общество Происшествия
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
02:15
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
Политика
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
01:02
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
Политика
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
00:33
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
Происшествия Статьи
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
01:04
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение