Иностранцам могут разрешить покупать землю на Украине

На Украине иностранным гражданам могут разрешить приобретать землю. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук

По его словам, в настоящее время готовится проект соответствующей реформы.

"Нам нужно позволить операции с землёй для всех, кто имеет возможность её сейчас обрабатывать, в том числе для иностранных граждан", — сообщил он в эфире телеканала ICTV.

Гончарук подчеркнул, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине. Доступ к землям будут иметь как физические лица, так и компании, при этом украинские фермеры будут иметь преференции.

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действует в стране 14 лет. Президент Украина Владимир Зеленский ранее сообщил о проведении в стране земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году.

Ранее Зеленский поручил до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря, писал News.ru.