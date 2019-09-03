Обмен близок. Россия и Украина ищут компромисс

Экс-президент Украины и экс-депутат Верховной Рады разошлись в оценке затянувшегося обмена удерживаемыми лицами. В эфире НСН они поспорили, кто же в этом виноват.

Россия и Украина могут использовать новую схему работы с уголовными делами при обмене удерживаемых лиц. Сейчас процесс застопорился, потому что стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных. Как пишет «Ъ», по новому плану, если осужденные вернутся на родину после президентских указов об их помиловании, то подследственных отправят в родные страны с нотариально заверенными копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.

Напомним, что украинские власти изначально признавали уголовное преследование моряков, задержанных в ноябре прошлого года в Керченском проливе незаконным, требуя их освобождения без всяких поводов и условий. Таким образом, получив копию, а не подлинное дело, правоохранительным органам Украины не придется, как это предусматривалось первоначальной схемой, прекращать уголовное преследование своих же граждан.

Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН заявил, что процесс обмена затруднен именно Киевом.

«На Украине, несмотря на то, что прошли выборы, позиции партии войны, которую олицетворяет господин Порошенко, всё ещё сильны. Они будут всячески противодействовать. Они сами были у истоков этой войны, и война для них — фундамент, на котором держится их движение. Они будут категорически против любых обменов. Но надо делать шаги навстречу друг другу, несмотря на это. Уже пришло время решать эти вопросы», — заявил Килинкаров.

Так или иначе, обмен произойдёт, и это может стать первым серьёзным шагом к началу процесса нормализации украинско-российских отношений. Такую оценку в эфире НСН дал первый президент Украины Леонид Кравчук . Он подчеркнул, что когда речь идёт о мире, уступки должны быть взаимными.