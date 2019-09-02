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Умер сценарист и писатель Терренс Дикс 

RT на русском + ещё 8 2 часа назад
Умер легенда сериала «Доктор Кто»
Фото: archive.is
На 85 году жизни скончался сценарист британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто», писатель Терренс Дикс.
Об этом сообщает Mirror со ссылкой на писателя Стивена Коула.
«С сожалением сообщаю, что легенда сериала «Доктора Кто» Терренс Дикс умер. Я знаю, что он вдохновил множество писателей и развлекал миллионы людей будучи сам писателем, сценаристом, редактором, продюсером», — указал Коул.
Отмечается, что Дикс писал сценарии для сериала с 1968 по 1974 год.
В июле в Италии умер писатель Лучано Де Крешенцо.
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В мире , Другое , Терренс Дикс , Стивен Коул
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