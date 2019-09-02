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Украинцы напали на польских школьников в День знаний 

Рамблер + ещё 4 3 часа назад
Украинцы закидали камнями линейку в польской школе
Фото: РИА Новости
Жители Львова атаковали учеников и преподавателей местной школы, где занятия ведутся на польско языке, сообщает сайт городской администрации. К счастью никто не пострадал.
По данным сотрудников львовской мэрии жители жилого дома, рядом стоящего со школой № 24 имени польской писательницы Марии Конопницкой, напали на участников торжественной линейки в честь начала нового учебного года.
«Бросали неизвестные вещи, вероятно — камни», — отмечают сотрудники администрации.
Мэр Львова Андрей Садовый осудил действия нападавших и призвал правоохранительные органы провести проверку чрезвычайного происшествия с целью выявить злоумышленников. Градоначальник также отметил, что периодически отношения между украинцами и поляками накаляются на фоне «прошлого»: например, в Украине члены запрещённой в России националистической организации Украинкой повстанческой армии (УПА) приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны, в то время как в Польше они признаны экстремистами.
Историки полагают, что в 1943 году члены УПА под предводительством Степана Бандеры организовали так называемую Волынскую резню, в ходе которой были уничтожены до 100 тысяч поляков, в том числе женщины и дети.
Комментарии120
В мире , Происшествия , Украина , Степан Бандера , Андрей Садовый , МВД , Львов
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