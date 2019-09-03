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Рябошапка рассказал о борьбе с коррупцией в Генпрокуратуре Украины 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Генпрокуратуре Украине обещают перезагрузку
Фото: ТАСС
Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что планирует реализовать до конца 2019 года ряд мер для борьбы с коррупцией в возглавляемом им ведомстве.
«Первый шаг — перезагрузка, обновление и очищение Генпрокуратуры как координирующей и центральной институции в сфере системы уголовной юстиции», — приводит его слова телеканал NewsOne.
По его словам, вторым шагом будет перезагрузка всей уголовной юстиции, включая изменения в работе органов досудебного расследования.
Он заявил, что также «правоохранительная система должна помогать законному бизнесу».
Ранее Рябошапка заявил, что намерен еженедельно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников.
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В мире , Руслан Рябошапка , Генпрокуратура РФ
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