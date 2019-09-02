Россию лишили заслуг во Второй мировой войне

Польша обвиняет Россию в отсутствии репараций от Германии Эстония заявляет, что Вторая мировая война окончилась с развалом СССР. Германия благодарит лишь США за победу над нацизмом на Западе и на Востоке. За волной исторического вранья на праздновании 80-летия начала Второй мировой войны в Варшаве , куда нарочито не была приглашена Россия, стоит четкая стратегия, уверяют эксперты. И сейчас она получила небывалую поддержку.

Польша, которая уже превратила мероприятия в память о 80-летии Второй мировой войны в «фестиваль» пересмотра истории, в понедельник раскопала очередную «вину» России перед Польшей. Поляки не получают военные репарации от Германии по вине России, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак

Логика главы военного ведомства Польши такова: страна «не была суверенна» в послевоенные годы, и не потребовала у Германии денег — поскольку «Россия приняла такое решение». Впрочем, суверенная Германия, как пятьдесят лет назад, так и сейчас не собирается платить репарации суверенной Польше — о чем не далее, как в июле напомнил Варшаве глава немецкого МИД Хайко Маас.

Но 1 сентября Германии не предъявляли претензий. Напротив, формальный глава Германии Франк Вальтер Штайнмайер был приглашен на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой, то есть фактически — по случаю 80-й годовщины нападения Германии на Польшу. Представители России, страны-правопреемницы Советского Союза, освободившего Польшу в 1944 году, как известно, приглашены не были.

В Варшаве и не скрывали, что мероприятие не имеет никакого отношения к общей памяти и скорби, а лишь к текущей антироссийской повестке. Замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк разъяснил: Россию не пригласили, так как страны-участники «выбирались на основе современного критерия» и приглашены были члены ЕС НАТО и «Восточного партнерства».

«В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», — отозвалась на это заявления главы польской дипломатии представитель МИД России Мария Захарова.

В глупом положении власти Польши оказались дважды, когда слет в Варшаве демонстративно проигнорировал старший партнер президент США Дональд Трамп . Как сообщила британская The Independent, Трамп не полетел в Польшу из-за урагана «Дориан» (как было объявлено официально), но воскресный день провел в гольф-клубе.

Тем не менее, собравшиеся главы европейских государств использовали память об общей трагедии — Второй мировой и решали свои задачи. Так, например, президент ФРГ Штайнмайер обратился со словами благодарности к США (которые, в отсутствие Трампа представлял вице-президент Майк Пенс ). Армия Соединенных Штатов совместно с союзниками «победила национал-социализм» не только на Западе, но и на Востоке, сказал Штайнмайер, словно напрочь забыв о том, какая армия освобождала Восточную Европу и взяла Берлин.

«Наша ответственность касается и трансатлантического партнерства. Мы все в эту годовщину смотрим с благодарностью на Америку», — подчеркивал президент ФРГ, недавно возглавлявший германскую дипломатию.

Именно в словах Штайнмайера о «трансатлантическом партнерстве» и коренился его главный посыл, пояснил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар

Сейчас, когда в ЕС на подъеме евроскептические тенденции, а в США Трамп ставит под сомнение принципы либеральной демократии, германская элита с ее евроатлантической ориентацией «в этой ситуации чувствует себя одинокой», отметил Рар.

«ФРГ ощущает себя единственной страной, где все эти старые послевоенные идеалы еще в цене, — отметил немецкий эксперт. — Естественно, руководство страны нервничает, что мир на их глазах меняется, и пытаются таким воззваниями показать куда, по их мнению, надо двигаться Европе и США, а также выражают надежду, что все вернется к старому статусу-кво».

Немецкий руководитель напомнил о роли, которая «старая Америка» — США образца 1940-50-х годов играла в Западной Европе, подчеркнул Рар.

Помимо актуально-политического подтекста, в словах немецкого руководителя присутствовал и подтекст идеологический.

«Слова Штайнмайера отражают общеевропейский идеологический миф: Америка, в отличие от СССР, принесла после Второй мировой войны свободу всему Западу», — сказал немецкий политолог.

Этот же «исторический нарратив» или миф транслировала и президент Эстонии Керсти Кальюлайд , когда заявила: Вторая мировая война для ее страны якобы закончилась только 25 лет назад — после того, как «оккупационные войска» СССР в 1994 году покинули территорию республики. Именно это же сквозило в речах «хозяина площадки», польского президента Анджея Дуды , так что даже New York Times обратила внимание: Дуда воспользовался случаем, чтобы упрекнуть других европейских лидеров в том, что они не воспринимают «российскую угрозу» всерьез.

Американское издание отметило: Дуда провел аналогию современной ситуации в Европе с политикой умиротворения, которая позволила нацистской партии подняться в Германии. Так что польский лидер фактически приравнял Россию к Третьему рейху.

«Решение не приглашать Россию на мероприятия — событие, вытекающее из всей политики Польши, направленной на нагнетание враждебности в отношении России», — констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«При этом была приглашена Германия, которая и напала на Польшу, оккупировала ее и вообще не видела ее места на карте Европы. Наша страна положила 600 тысяч жизней на освобождение поляков, предоставила Польше возможность сохранить свою государственность и немало сделала для Варшавы в послевоенный период», — подчеркнул сенатор.

«Поведение Варшавы говорит о политическом хамстве, ни больше, ни меньше», — согласился зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Польша или Эстония не являются исключением из правил — такое мнение свойственно элитам практически всех стран «новой Европы», отмечают эксперты. Тенденция к пересмотру итогов Второй мировой войны (в духе того, что «Сталин и Гитлер развязали войну»), усилилась после того как к Евросоюзу присоединились страны Восточной Европы, отметил Александр Рар. Немецкий политолог пояснил:

«Это стало очень мощным аспектом их самоидентификации. Мол, мы все принадлежим Западу и долгие годы были жертвами советской агрессии».

Однако «в Европе существуют два абсолютно разных взгляда на события 1939 года», отметил Рар. Как, в свою очередь, указал сенатор Пушков, на уровне руководства европейских стран антироссийской риторике и попыткам пересмотреть общую историю противостоит, например, президент Чехии Милош Земан

«В частности, чешский руководитель заявил, что нужно благодарить Советский союз за то, что в Европе не нужно говорить «Хайль Гитлер», — напомнил Пушков.

Вряд ли нынешняя позиция властей той же Польши выдержит испытание временем, отметил собеседник.

«Никто не может отрицать тот факт, что над Рейхстагом развивался советский красный флаг, а не американский. Никто не может отрицать тот факт, что Польшу освободил СССР», — подчеркнул Пушков.

Показательно, что, судя по опросу, который в январе провел польский фонд «Центр изучения общественного мнения», крайне отрицательно к России относится лишь 15% поляков, а позитивно 28% («просто отрицательно» — 46%, но «процент респондентов, заявляющих о негативном отношении к россиянам… значительно снизился», констатируют польские социологи).

Клиническая русофобия уже вырождается, отметил сенатор Климов.

«Мы наблюдаем ее агонию. Об этом свидетельствуют довольно разумные голоса, звучащие уже из Вашингтона, Парижа и других мест».

Поэтому, подчеркивает собеседник, Москве не следует отвечать симметрично на заявления, подобные тем, что делали Дуда, Кальюлайд или Штайнмайер — и не следует составлять черные списки тех, кого нельзя приглашать на мемориальные мероприятия. «Мне жаль поляков, и поступать как хамы мы не будем. Поэтому приглашаем на День Победы всех», — сказал замглавы международного комитета Совфеда.