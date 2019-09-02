Украина задумала обогнать российскую экономику

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провозгласил, что за несколько лет экономика страны должна вырасти на 40 процентов. Его слова приводит УНИАН.

«За следующие пять лет мы должны поработать так, чтобы экономика выросла минимум на 40 процентов. Для этого в следующем году мы должны вырасти на 5 процентов, а в последующие — минимум по 7 процентов в год», — сказал глава правительства. Также Гончарук объявил о необходимости развития инфраструктуры, улучшения качества связи и пересмотре прожиточного минимума и коммунальных тарифов, указывает ТАСС.

«На Украину также должны начать возвращаться люди — это стратегическая задача на следующие годы», — заключил Гончарук. Одна из приоритетных целей нового правительства — подготовка к переговорам с Россией о транзите газа в Европу. В конце августа, выступая перед Радой, Гончарук поставил перед кабинетом министров задачу обеспечить рост экономики страны. По его словам, он должен составить 5-7 процентов в год.

Ранее в понедельник, 2 сентября, Центробанк России сообщил о признаке экономического кризиса в стране. По данным ЦБ, в первом полугодии 2019 года коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам у населения России вырос с 8,3 до 8,8 процента, что уже близко к пиковым значениям кризисного 2014 года, когда показатель достигал 9,3 процента.

В середине августа сообщалось, что из-за санкций российская экономика потеряла порядка 800 миллиардов рублей. Однако, по мнению экспертов, спад и без ограничений со стороны Запада был неизбежен. Замедление российской экономики началось за год до введения санкций. Так, в 2012 году рост российской экономики был на уровне 3,7 процента, в 2013-м на уровне 1,8 процента, а в 2014-м — 0,7 процента. Среди причин: негативные демографические тренды и слабая деловая среда.