Борис Джонсон сравнил себя с Владимиром Путиным

Премьер Британии Борис Джонсон в интервью The Times заявил, что из-за работы набрал лишний вес и хотел бы его сбросить с помощью бега, но его останавливает боязнь «стать похожим на Владимира Путина ».

В интервью премьер признался, что поправился, и заявил, что ему нужно заняться бегом.

«Проблема в том, что если начать бегать, то силам безопасности нужно будет бежать рядом на расстоянии несколько миль, и это будет немного похоже на (президента России Владимира) Путина», — добавил премьер.

Джонсон также заявил, что ему больше нравится быть премьером, чем мэром Лондона, несмотря на то, что ему приходится много работать. Джонсон также заявил, что планирует вывести Британию из Евросоюза через два месяца, несмотря на планы оппозиции ему в этом помешать, передает «ИноТВ».

«Я просто хочу сказать всем в стране, включая парламентариев, что фундаментальный выбор состоит вот в чем. Вы собираетесь встать на сторону (лидера Лейбористской партии — прим. ВЗГЛЯД) Джереми Корбина и тех, кто хочет отменить референдум; вы собираетесь встать на сторону тех, кто хочет аннулировать демократический вердикт народа и погрузить эту страну в хаос? Или же вы встанете на сторону тех из нас, кто хочет все уладить, исполнить волю народа и сфокусироваться целиком и полностью на внутренних проблемах?» — сказал Джонсон в интервью.

По мнению автора материала, Джонсон на новом посту стал смелым «на грани безрассудства» и в то же время осторожным в объяснении своих действий.