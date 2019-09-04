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В Японии захотели откровенного диалога с Путиным 

Ura.Ru + ещё 3 11 минут назад
В Японии захотели откровенного диалога с Путиным
Фото: РИА Новости
Власти Японии хотят вывести переговоры с Владимиром Путиным на новый уровень. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед вылетом на Восточный экономический форум.
«Я хочу провести откровенный диалог с президентом Путиным, чтобы вывести переговоры по заключению мирного договора на новый уровень», — цитирует Абэ ТАСС.
По словам политика, поездка на форум станет шагом к развитию договоренностей между Россией и Японией.
В конце 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились возобновить переговоры о подписании мирного договора между странами. В июле во время переговоров российские делегаты отказались говорить о передаче Курильских островов.
В начале августа официальном сайте Олимпийских игр 2020 (пройдут в Токио) появилась карта, на которой четыре российских острова Южных Курил обозначили как территорию Японии, сообщают «Дни.ру».
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В мире , Политика , Япония и Россия , Синдзо Абэ , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Япония
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