В Японии захотели откровенного диалога с Путиным

«Я хочу провести откровенный диалог с президентом Путиным, чтобы вывести переговоры по заключению мирного договора на новый уровень», — цитирует Абэ ТАСС.

По словам политика, поездка на форум станет шагом к развитию договоренностей между Россией и Японией.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились возобновить переговоры о подписании мирного договора между странами. В июле во время переговоров российские делегаты отказались говорить о передаче Курильских островов.

В начале августа официальном сайте Олимпийских игр 2020 (пройдут в Токио) появилась карта, на которой четыре российских острова Южных Курил обозначили как территорию Японии, сообщают «Дни.ру».