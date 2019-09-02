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Дочь Назарбаева вновь возглавила Сенат Казахстана 

Lenta.ru 4 часа назад
Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Даригу вновь избрали на пост председателя Сената страны. Об этом сообщает Tengrinews.kz.
Кандидатуру Назарбаевой предложил нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев. Сенаторы поддержали ее кандидатуру большинством голосов.
Дарига Назарбаева уже возглавляла Сенат Казахстана с момента ухода ее отца в добровольную отставку. Однако в связи с тем, что она была переназначена в качестве депутата Сената 12 августа, ей необходимо вновь пройти через процедуру избрания на пост спикера.
Дарига — старшая дочь Назарбаева. Средняя дочь, Динара Кулибаева, владеет контрольными пакетами акций ведущих предприятий страны вместе с супругом. Ее муж, Тимур Кулибаев, долларовый миллиардер. Он контролирует Народный банк Казахстана и занимает пост председателя президиума Национальной палаты предпринимателей. Младшая дочь бывшего президента Казахстана Алия Назарбаева курирует экологическую политику республики, занимается бизнесом и кинопродюсированием. В 2018 году она получила Государственную премию Республики Казахстан в области литературы.
Сенат — верхняя палата парламента Казахстана. Его образуют депутаты, по два человека от каждой области, городов республиканского значения и столицы. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые три года. 15 депутатов Сената назначаются президентом.
Согласно Конституции Казахстана, спикер верхней палаты парламента получает полномочия президента на оставшийся срок в случае его досрочного ухода с поста или смерти.
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В мире , Видео , Дарига Назарбаева , Тимур Кулибаев , Динара Кулибаева , Нурсултан Назарбаев
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