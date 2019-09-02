Дочь Назарбаева вновь возглавила Сенат Казахстана

Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Даригу вновь избрали на пост председателя Сената страны. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Кандидатуру Назарбаевой предложил нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев. Сенаторы поддержали ее кандидатуру большинством голосов.

Дарига Назарбаева уже возглавляла Сенат Казахстана с момента ухода ее отца в добровольную отставку. Однако в связи с тем, что она была переназначена в качестве депутата Сената 12 августа, ей необходимо вновь пройти через процедуру избрания на пост спикера.

Дарига — старшая дочь Назарбаева. Средняя дочь, Динара Кулибаева , владеет контрольными пакетами акций ведущих предприятий страны вместе с супругом. Ее муж, Тимур Кулибаев , долларовый миллиардер. Он контролирует Народный банк Казахстана и занимает пост председателя президиума Национальной палаты предпринимателей. Младшая дочь бывшего президента Казахстана Алия Назарбаева курирует экологическую политику республики, занимается бизнесом и кинопродюсированием. В 2018 году она получила Государственную премию Республики Казахстан в области литературы.

Сенат — верхняя палата парламента Казахстана. Его образуют депутаты, по два человека от каждой области, городов республиканского значения и столицы. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые три года. 15 депутатов Сената назначаются президентом.

Согласно Конституции Казахстана, спикер верхней палаты парламента получает полномочия президента на оставшийся срок в случае его досрочного ухода с поста или смерти.