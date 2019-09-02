Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Польша обвинила Россию в неполучении репараций от Германии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 37 3 часа назад
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна якобы по вине России не получила послевоенные репарации от Германии.
В эфире польского ТВ Блащак заявил, что Польша не получила после войны причитающиеся ей репарации, поскольку «Россия приняла такое решение» и «Польша не была суверенна» в нем, передает РИА «Новости».
Польский министр также настаивает на том, что «вопрос репараций не закрыт».
Блащак также похвалил Германию за то, что президент этой страны Франк Вальтер Штайнмайер в ходе памятных мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, в очередной раз признал вину Германии.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти страны намерены потребовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Порошенко нашел работу в Раде Порошенко нашел работу в Раде Зеленский приказал создать план по защите Украины от агрессии Зеленский приказал создать план по защите Украины от агрессии Стало известно о скорой смене премьера Грузии Стало известно о скорой смене премьера Грузии
В мире , Видео , Европа , Анджей Дуда , Мариуш Блащак , РИА Новости , Германия , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Муж Поклонской заявил о расставании с ней
Муж Поклонской заявил о расставании с ней426
Зеленский приказал защитить Украину от агрессии
Зеленский приказал защитить Украину от агрессии10
Долгожданный мост рухнул через сутки после открытия
Долгожданный мост рухнул через сутки после открытия13
Порошенко нашел новую работу
Порошенко нашел новую работу137
Бывший президент Крыма попал в кому
Бывший президент Крыма попал в кому4
Видео
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
02:54
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
В мире
Премьер Грузии заявил об отставке
00:34
Премьер Грузии заявил об отставке
В мире Кавказ
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
03:32
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
В мире
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
01:00
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Шоу-бизнес
В США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3
04:39
В США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3
Армия В мире
Евросоюз отказался пойти на уступки по Brexit
04:59
Евросоюз отказался пойти на уступки по Brexit
В мире Статьи
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
00:35
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
Погода Происшествия
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
00:37
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
Происшествия
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
01:12
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение