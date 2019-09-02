Варшавские гастроли киевского цирка

Не знаю, на какой эффект рассчитывали поляки, когда совершенно хамским образом отказывались приглашать российского президента на годовщину начала Второй мировой войны. Получилось у них как в анекдоте об украинце-предателе, которому фашисты и корову не дали, и морду набили, и «с хлопцами невдобно получилось»

Великобритания, Франция, Китай, Германия, Япония, Во Второй мировой войне участвовали все восемь великих держав того времени (СССР, США Италия ). В польских торжествах 1 сентября 2019 года на высшем уровне была представлена только Германия, которая как раз и ликвидировала польскую государственность за 2,5 недели фактически и за 5,5 недель формально.

Меркель очевидно чувствовала всю комичность ситуации, поэтому быстро сымитировав переговоры с польским премьером исчезла, оставив президента Штайнмайера отдуваться на официальных мероприятиях (в основном каяться и возлагать венки). Среди остальных, представленных на высшем уровне, стран в основном тоже были либо союзники Германии, либо оккупированные ею территории, либо те, кто сегодня жалеет, что его предки не на гитлеровской стороне воевали. Исключение — Исландия Мальта , но боюсь что мне никогда не удастся постичь всё величие их вклада в Победу.

На общем фоне приятно выделялся Зеленский. Бандеровец-внук победителя-деда олицетворял связь поколений: от не толерантной единой Европы Гитлера, к современному ЕС , бомбящему вместе с США недемократические режимы совершенно толерантно, где-то даже трансгендерно.

В лучших традициях единой Европы, Зеленский сделал полякам понятное и приятное предложение. Надо, сказал он, отринуть противоречия, оставить в прошлом ошибки, и объединиться в борьбе за общие идеалы. Сколько он ни говорил об идеалах, получалось, что объединяться надо против России . Очевидно, разгромив Гитлера, Россия нанесла страшную моральную травму не только союзным с ним бандеровцам, которых громил Зеленский-дед, а ныне представляет и прославляет Зеленский-внук, но и полякам, которые по правилам должны были вместе с Гитлером на СССР напасть, но из-за сталинского коварства оказались сами мелкой закуской на столе Третьего рейха.

Зеленский быстро договорился со своим польским коллегой Дудой, что вводить против России всё новые и новые санкции и ни в коем случае не ослаблять старые — святая обязанность ЕС. Теперь осталось только ознакомить ЕС с украинско-польским решением и убедить, что его надо выполнять. Тут могут возникнуть некоторые проблемы, поскольку председатель Европейского совета Дональд Туск (нечто вроде президента ЕС), кстати бывший польский премьер, помогавший организовывать киевский переворот в 2014 году, так обиделся на своих сограждан, что они ему поздно прислали приглашение на торжества, что отказался принять участие в торжествах. Злые языки, правда, говорят, что Туск нашёл благовидный предлог не приехать, поскольку Польшу в эти дни не посетил никто из мировых лидеров, кроме Меркель (но немцам положено ездить на такие мероприятия). Он не захотел работать клоуном у польских властей (представляющих конкурирующую партию), резонно решив, что хватит им и Зеленского.

Но, если так, то для Польши это ещё хуже. Если бы Туск руководствовался оскорблённым самолюбием, это было бы проблемой его взаимоотношений с Дудой, но если его действиями руководит холодный расчёт, это значит, что он не видит перспектив у сегодняшнего польского государства. А у Туска хорошее чутьё. Он был едва ли не лучшим другом Януковича, его «шерпом» на пути в Европу, ровно до тех пор, пока не почуял, что беднягу Европа списала. После этого он спокойно довёл доверчивого приятеля до края могилы и не его вина, что Януковичу в последний момент повезло спастись. Так что если Туск списывает Польшу, то он ещё и подтолкнуть может. Ещё Зеленский договорился с Дудой и представлявшим США вице-президентом Пенсом, что Украина будет ежегодно закупать через Польшу 6 миллиардов кубов американского газа, что позволит ей уйти от газовой зависимости от России. Злобные эксперты правда сразу сказали, что Польша будет продавать Киеву тот же российский газ, только по цене американского, но если можно было закупать уголь Донбасса, с доставкой из Ростова по схеме «Роттердам +», то почему нельзя закупать в Польше российский газ, по схеме «Свиноуйсьце+» (в Свиноуйсце у поляков есть терминал, позволяющий принимать до 5 миллиардов кубов газа в год).

О том, что если шесть миллиардов кубов газа в год (при традиционных 18-22 миллиардах собственной добычи) обеспечивает все потребности «европейской державы», то об украинской экономике можно говорить только в прошедшем времени (или не говорить вовсе). Это в десять раз меньше, чем требовалось Украине в 1993 году. С тех пор никакие энергосберегающие технологии не внедрялись. Так что новые потребности свидетельство деградации украинской промышленности.

Но самое печальное, что инфраструктуру, которая позволила бы доставлять на Украину из Польши искомые шесть миллиардов кубов (если столько найдётся лишнего газа) можно создать не раньше 2023 года. Причём даже оптимисты не верят в реальность этой даты и говорят о 2025 годе. Пессимисты вообще не говорят, давая понять, что разговор на эту тему не имеет смысла. Американский газ нужен Украине уже в 2020 (в крайнем случае в 2021) году, иначе придётся уступить России на газовых переговорах.

Американские посулы Украине (да и Польше тоже) очень похожи на обещание помочь арьергарду, оставленному прикрывать отход главных сил, чтобы он держался подольше. Заодно поляки с украинцами мужественно сражаются против «Северного потока — 2». Победить не победят, но кровь из России и из Германии попьют. Им уже всё равно, а США какое-никакое, а подспорье.

Всегда, кто-то теряет, а кто-то находит. Благодаря тому, что к Дуде никто из сильных мира сего не приехал, Зеленскому удалось сыграть на этом представлении одну из главных ролей. Он оказался практически в оном ряду со Штайнмайером и Пенсом. С другой стороны, если у тебя на мероприятии 250 человек гостей, а Зеленский среди низ один из главнейших, это говорит о престиже мероприятия, а также о твоём собственном и твоего государства весе. Бедная Польша!