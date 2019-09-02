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Абэ заявил, что проведет перестановки в правительстве на следующей неделе 

ТАСС 48 минут назад
Абэ проведет перестановки в правительстве
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осуществит на следующей неделе перестановки в правительстве и руководящем составе правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом он заявил в понедельник на встрече с участием министров кабинета и партийной верхушки.
"Перестановки пройдут на следующей неделе. Мы хотим продемонстрировать стабильность и готовность к различным вызовам", — приводит его слова агентство Kyodo.
Конкретная дата внесения изменений в состав кабинета и руководства ЛДП пока не утверждена. Предполагается, что это будет 10 или 12 сентября.
Японские СМИ ранее отмечали, что глава правительства намеревается сохранить ключевых министров своего кабинета в ходе предстоящей перестановки. В частности, это касается министра финансов Таро Асо и генерального секретаря правительства Ёсихидэ Сугу, которые неизменно входили в состав кабинета с момента начала второго премьерского срока Абэ в 2012 году. Также высокие шансы остаться в новом правительстве есть у министра экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Как сообщило агентство Kyodo, в рамках перестановок Абэ должен сменить генерального секретаря Совета национальной безопасности Сётаро Яти. Новым главой ведомства станет Сигэру Китамура, в настоящее время являющийся директором управления разведки и исследований при кабинете министров страны. Также не исключено, что Абэ может поменять генерального секретаря ЛДП.
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Комментарии
В мире , Азия , Синдзо Абэ , ЛДПР , Япония
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