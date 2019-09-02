Еще одна страна вступилась за Россию

Президент Черногории выразил сожаление в связи с отсутствием РФ на мероприятиях в Варшаве

Черногорский лидер Мило Джуканович выразил сожаление в связи с тем, что Россию Сербию не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом он заявил в воскресенье каналу RTCG.

"Мое мнение, что это событие было бы еще более полным, если бы в нем участвовала Россия. Я имею в виду ту грандиозную роль, которую тогдашний Советский Союз сыграл в освобождении Европы и в общей союзной победе над фашизмом", — заявил Джуканович, отметив, что ему также "не хватало на церемонии народов южных славян, начиная с Сербии".

Президент особо отметил участите германской стороны в церемонии, указав, что речь президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера стала "исторически важной".

Ранее президент Сербии Александар Вучич напомнил, что Сербия не была приглашена в Варшаву, хотя сербский народ в пропорциональном отношении является одном из самых пострадавших во Второй мировой войне.

Россию польские власти решили не приглашать, хотя за освобождение польской земли от гитлеровцев отдали свои жизни 600 тысяч советских солдат. В Варшаву также не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии. В этой связи отказались от участия в мероприятиях Белоруссия и Армения.