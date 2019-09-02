Премьер Грузии заявил об отставке

Премьер-министр Грузии заявил об отставке

«Для защиты интересов нашей страны. Я был и буду членом команды «Грузинской мечты» и преданным солдатом нашей страны. Я хочу поблагодарить моих предшественников и пожелать успехов будущему премьер-министру», — написал Бахтадзе.

Полномочия премьер-министра прекращаются, как только он уходит в отставку, но правительство продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьер-министра, пояснил «Первый канал» Грузии. Мамука Бахтадзе занимал пост главы парламента страны с 20 июня 2018 года.