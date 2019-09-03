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Госдепу не понравились российские новости 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Госдеп США назвал недостоверным, опубликованное российскими СМИ заявление российского Центра по примирению о многочисленных жертвах американского авиаудара в сирийской провинции Идлиб.
Об этом ТАСС заявил представитель внешнеполитического департамента. Он подчеркнул, что Госдеп полностью отвергает усилия российских СМИ по «продвижению подобных новостей».
«Мы полностью отвергаем усилия российских СМИ по продвижению недостоверных утверждений вместо того, чтобы подчеркивать гуманитарный кризис, усугубляемый режимом [президента Сирии Башара] Асада и его союзниками. Это очевидная попытка отвлечь внимание от повсеместно осуждаемых авиаударов со стороны режима Асада и России по гражданским лицам в Идлибе», — отметил представитель Госдепа.
Напомним, российский Центр по примирению сообщил, что в результате нанесенного 31 августа авиаудара ВВС США, погибли более 40 мирных жителей. Москва подчеркнула, что атака не была скоординирована с Россией или Турцией. Вашингтон оправдал удар попыткой уничтожить позиции террористов организации «Джабхат-ан-Нусра»*, которую считают частью «Аль-Каиды»**.
Центр по примирению заявил, что авиаудар США нарушил ранее достигнутые договоренности, поставив под угрозу сохранения режима прекращения огня, объявленного правительственными войсками в одностороннем порядке 06:00 мск 31 августа.
*, ** — террористические организации, запрещены в России.
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Комментарии2
В мире , Видео , Джебхат ан-Нусра , Госдеп США , Аль-Каида , ИТАР-ТАСС , Идлиб
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