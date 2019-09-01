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Вице-президент США пообещал Зеленскому Крым 

Рамблер 4 часа назад
Вице-президент США пообещал, что Вашингтон поддержит притязания Киева на российскую территорию. Майкл Пенс встретился сегодня с президентом Украины в Варшаве, где проходят мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.
Зеленский заявил о жесткой позиции по Крыму
«Я могу вас заверить, господин президент, что отношения между США и Украиной никогда не были крепче», — сказал Пенс, передает РИА Новости.
Он заявил, что США поддерживают Украину в ее притязаниях на российские территории и будут добиваться аннексии Крыма у России.
"И я могу заверить вас, что мы будем и впредь поддерживать народ Украины в вашей безопасности, территориальной целостности, включая законные требования Украины на Крым", — добавил он.
При этом Пенс промолчал, когда журналисты спросили у него, почему Вашингтон на днях пообещал прекратить военную помощь Киеву.
В Варшаве сегодня отмечают 80-й годовщину начала Второй мировой войны. На мероприятия Польша пригласила нынешних союзников по НАТО и некоторые постсоветские республики.
Комментарии954
В мире , Видео , Политика , Варшава , Киев , Республика Крым , США
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