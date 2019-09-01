Вице-президент США пообещал Зеленскому Крым

Вице-президент США пообещал, что Вашингтон поддержит притязания Киева на российскую территорию. Майкл Пенс встретился сегодня с президентом Украины в Варшаве, где проходят мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

«Я могу вас заверить, господин президент, что отношения между США и Украиной никогда не были крепче», — сказал Пенс, передает РИА Новости.

Он заявил, что США поддерживают Украину в ее притязаниях на российские территории и будут добиваться аннексии Крыма у России.

"И я могу заверить вас, что мы будем и впредь поддерживать народ Украины в вашей безопасности, территориальной целостности, включая законные требования Украины на Крым", — добавил он.

При этом Пенс промолчал, когда журналисты спросили у него, почему Вашингтон на днях пообещал прекратить военную помощь Киеву.

В Варшаве сегодня отмечают 80-й годовщину начала Второй мировой войны. На мероприятия Польша пригласила нынешних союзников по НАТО и некоторые постсоветские республики.