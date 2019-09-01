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Израиль понес потери на границе с Ливаном 

Рамблер 5 часов назад
Израиль понес потери на границе с Ливаном
Фото: Reuters
Отряд бойцов «Хезболла» уничтожил израильскую бронемашину на границе с Ливаном. Среди израильских военных есть убитые и раненые. Об атаке сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление шиитской милиции. В бронемашину попала противотанковая ракета. Это произошло вблизи армейской казармы у еврейского поселения Авивим.
Израиль нанес ответный удар на границе с Ливаном
Израильские военные подтвердили, что из Ливана была выпущена противотанковая ракета в направлении израильской пограничной деревни Авивим. Военные приказали жителям поселений на границе с Ливаном не покидать дома. В стране объявили повышенную готовность к возможной конфронтации с ливанской Хезболлой.
Хезболла — военизированная шиитская организация и партия. Выступает за создание в Ливане исламского государства, аналогичного Ирану.
В мире , Армия , Войска , Хезболла , Израиль , Ливан
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