Израиль понес потери на границе с Ливаном

Отряд бойцов «Хезболла» уничтожил израильскую бронемашину на границе с Ливаном . Среди израильских военных есть убитые и раненые. Об атаке сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление шиитской милиции. В бронемашину попала противотанковая ракета. Это произошло вблизи армейской казармы у еврейского поселения Авивим.

Израильские военные подтвердили, что из Ливана была выпущена противотанковая ракета в направлении израильской пограничной деревни Авивим. Военные приказали жителям поселений на границе с Ливаном не покидать дома. В стране объявили повышенную готовность к возможной конфронтации с ливанской Хезболлой.

Хезболла — военизированная шиитская организация и партия. Выступает за создание в Ливане исламского государства, аналогичного Ирану.