Елизавета II подшутила над американцами

Американские туристы не узнали прогуливающуюся у замка Балморал королеву Великобритании и поинтересовались, местная ли она. Елизавета II иронично ответила, что у нее действительно есть неподалеку дом, сообщает Daily Mail.

По данным издания, королева столкнулась с туристами в Шотландии, когда гуляла у замка в сопровождении офицера охраны Ричарда Гриффина.

На вопрос, встречалась ли она с королевой, Елизавета II указала на своего охранника и заявила, что он тесно сотрудничает с королевской семьей уже более 30 лет.

При этом туристы, по данным газеты, уехали через некоторое время и так и не узнали, с кем именно говорили.