Елизавета II подшутила над американцами 

Американские туристы не узнали прогуливающуюся у замка Балморал королеву Великобритании и поинтересовались, местная ли она. Елизавета II иронично ответила, что у нее действительно есть неподалеку дом, сообщает Daily Mail.
По данным издания, королева столкнулась с туристами в Шотландии, когда гуляла у замка в сопровождении офицера охраны Ричарда Гриффина.
На вопрос, встречалась ли она с королевой, Елизавета II указала на своего охранника и заявила, что он тесно сотрудничает с королевской семьей уже более 30 лет.
При этом туристы, по данным газеты, уехали через некоторое время и так и не узнали, с кем именно говорили.
Ранее Елизавета II ответила отказом на просьбу своего внука принца Гарри и его жены Меган Маркл поселиться рядом с ней в Виндзорском замке и предложила им переехать в коттедж Фрогмор. При этом, по данным The Sun, соседям Меган Маркл и принца Гарри было запрещено разговаривать с ними, пытаться посмотреть на сына пары, а также оставлять письма и другие предметы в их почтовом ящике, что вызвало изумление британцев.