Зеленский обсудил с Пенсом свою будущую встречу с Трампом

«Речь шла о предстоящем визите Владимира Зеленского в США и встрече с президентом Дональдом Трампом», — информирует пресс-служба главы украинского государства.

Кроме того, там обозначили и другие темы их разговора, который состоялся в Польше в рамках участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

«Украинская и американская стороны обсудили ситуацию в Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира на Украину. Майк Пенс заверил, что США не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — обратили внимание в офисе главы государства. Там также отметили, что основной темой в рамках этого вопроса «было оказание военно-технической помощи Украине».

Помимо этого, Пенс обратил внимание на реформы, которые собирается проводить новое украинского правительство, и борьбу с коррупцией.

«Мы должны не просто бороться с коррупцией, мы должны победить ее. Мы запустили Антикоррупционный суд, который начинает работать уже 5 сентября. Мы перезапускаем другие антикоррупционные органы, сменили главу Службы безопасности Украины, имеем нового Генерального прокурора и новое молодое правительство», — в свою очередь заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина намерена провести трансформацию. В качестве доказательства решительной позиции киевских властей он сообщил, что парламентарии Украины в первый день работы нового созыва Верховной рады зарегистрировали более 70 законопроектов. Среди них есть и те, которые предусматривают борьбу с коррупцией.

Кроме того, по данным УНИАН, Владимир Зеленский пообещал, что главные реформы будут проведены в стране уже в течение первого года его правления на посту президента Украины.

«Не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине, в течение первого года нашей власти», — цитирует агентство украинского лидера.

По данным пресс-службы президента Украины, Зеленский и Пенс в своем диалоге затронули также вопросы сотрудничества между странами в энергетической сфере. Представители стран подчеркнули «важность подписанного Меморандума о взаимопонимании между Украиной, Польшей и США». Вице-президент Майк Пенс, как утверждается на сайте офиса украинского главы, «особо отметил поддержку Соединенными Штатами независимости Украины в энергетическом вопросе».

По словам Пенса, передает РИА «Новости», отношения между США и Украиной «никогда не были крепче». Он отметил, что США поддерживают Украину в ее борьбе с «российской агрессией». Кроме того, вице-президент Соединенных Штатов обратил внимание Зеленского на то, что администрация Трампа «решительно выступает за территориальную целостность» страны.

«И я могу заверить вас, что мы будем и впредь поддерживать народ Украины в вашей безопасности, территориальной целостности, включая законные требования Украины на Крым», — обратился Пенс к собеседнику.

Накануне глава украинского государства Владимир Зеленский прибыл в Польшу с двухдневным визитом, чтобы принять участие в памятных мероприятиях и провести встречи с президентом Польши Анджеем Дудой , премьер-министром Матеушем Моравецким, спикером сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

Ранее планировалось, что встреча Зеленского и Трампа пройдет на польской территории в рамках организованного съезда мировых представителей. Американский лидер должен был присутствовать в Польше с 31 августа по 2 сентября. Однако, сославшись на надвигающийся ураган «Дориан», отменил свою поездку в эти даты. Вместо Трампа страну представляет вице-президент США Майк Пенс.

«Президент США Дональд Трамп проинформировал по телефону президента Анджея Дуду, что в связи с ураганом, который должен ударить в выходные по Соединенным Штатам, не приедет в Польшу», — рассказал глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

По его словам, Трамп считает свой «визит перенесенным, а не отмененным», так как планирует встретиться со своим польским коллегой Анджеем Дудой «в ближайшие месяцы».

Между тем в связи с отсутствием на мероприятиях российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Совфеде отметили, что Варшаве не удалось организовать «всемирно значимого события». Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков , передает РИА «Новости».