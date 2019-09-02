Сербия осудила Варшаву за решение по России

Сербский министр осудил Варшаву за решение по России

Решение Варшавы он охарактеризовал как оскорбление павших в годы военных действий — 20 млн советских граждан и 1 млн сербов.

Совершенно непостижимо, что страна, которая сильно пострадала во Второй мировой войне, такая как Польша, может таким образом презирать жертвы всех других стран, — приводятся слова министра на сайте ведомства.

По словам политика, если Польша хочет отмечать дату начала войны с теми, кто её развязал, а не с Россией и Сербией, то это — неверный выбор.