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Зеленский заявил о прорыве в отношениях с Польшей 

RT на русском + ещё 6 19 часов назад
Зеленский заявил о прорыве в отношениях с Польшей
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский оценил первый день своего визита в Польшу, назвав его прорывом в отношениях стран.
«Не оттепель в отношениях, а прорыв — я бы так охарактеризовал итоги первого дня моего визита в Польшу», — написал Зеленский в Facebook.
Украинский президент обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой прошлое украинско-польских отношений. Стороны восстановят рабочую группу «по обнулению взаимных претензий».
«Мы договорились решить проблему с грузоперевозками через украинско-польскую границу. В энергетической сфере мы обсудили сотрудничество в формате Вашингтон — Варшава — Киев», — сообщил Зеленский.
Ранее Зеленский признался, что наиболее сложным моментом на посту президента был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.
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В мире , Европа , Украина , Анджей Дуда , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Польша
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