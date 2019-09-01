Зеленский заявил о прорыве в отношениях с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский оценил первый день своего визита в Польшу , назвав его прорывом в отношениях стран. «Не оттепель в отношениях, а прорыв — я бы так охарактеризовал итоги первого дня моего визита в Польшу», — написал Зеленский в Facebook. Украинский президент обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой прошлое украинско-польских отношений. Стороны восстановят рабочую группу «по обнулению взаимных претензий». «Мы договорились решить проблему с грузоперевозками через украинско-польскую границу. В энергетической сфере мы обсудили сотрудничество в формате Вашингтон — Варшава — Киев», — сообщил Зеленский. Ранее Зеленский признался, что наиболее сложным моментом на посту президента был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.