Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель рассказала, чем займется после ухода из политики 

ТК «Звезда» + ещё 13 23 часа назад
Политик собирается покинуть должность главы правительства Германии в 2021 году.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель может заняться научной деятельностью после ухода со своего поста в 2021 году. Об этом сообщает aif.ru.
До прихода в политику Меркель окончила физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса. В 1986 году она защитила диссертацию по квантовой химии и получила степень доктора естественных наук. Меркель также получила почетные звания от университетов Германии, Израиля, Польши и России.
«Все университеты, которые дали мне почетную докторскую степень, в любом случае услышат обо мне, когда я перестану быть канцлером», — сказала Меркель на выступлении в Высшей школе менеджмента в Лейпциге.
Меркель занимает пост председателя Федерального правительства Германии с 2005 года. Свой пост она собирается оставить после выборов в Бундестаг в 2021 году. В 2018 году Меркель также покинула место председателя «Христианско-демократической партии», которую возглавляла с 2000 года.
ТК «Звезда»: последние новости
Захарова прокомментировала отказ Польши приглашать Россию на годовщину начала войны Захарова прокомментировала отказ Польши приглашать Россию на годовщину начала войны В МИД РФ прокомментировали эскалацию на границе Грузии и Южной Осетии В МИД РФ прокомментировали эскалацию на границе Грузии и Южной Осетии Польша пообещала Украине поддержать новые санкции против России Польша пообещала Украине поддержать новые санкции против России
Комментарии16
В мире , Видео , Ангела Меркель , Бундестаг , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли причину для ядерной войны
США нашли причину для ядерной войны68
«Большая часть из нас должна была погибнуть»
«Большая часть из нас должна была погибнуть»
Премьер Грузии уходит с поста
Премьер Грузии уходит с поста3
В России ответили на слова президента Эстонии о войне
В России ответили на слова президента Эстонии о войне3
США ответили на претензии РФ из-за удара по Идлибу
США ответили на претензии РФ из-за удара по Идлибу226
Видео
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
03:32
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
В мире
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
01:00
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Шоу-бизнес
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
00:35
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
Погода Происшествия
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
00:37
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
Происшествия
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
01:12
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
Шоу-бизнес
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
01:53
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
Украина В мире
Акулы окружили «остров сокровищ»
00:55
Акулы окружили «остров сокровищ»
Происшествия В мире
Появились подробности стрельбы в Техасе
02:34
Появились подробности стрельбы в Техасе
Происшествия
На Украине похоронили Конституцию
00:18
На Украине похоронили Конституцию
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение