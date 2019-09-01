В Гонконге задержаны 40 участников беспорядков в метро

Полиция Гонконга задержала 40 участников беспорядков в метро. Против агрессивно настроенных демонстрантов представители правоохранительных органов применили дубинки и перцовый газ.

Об этом сообщает RTHK со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«Сорок человек были задержаны по подозрению в воспрепятствовании работе полицейских, незаконных собраниях и нанесении ущерба… Некоторые представители правоохранительных органов применили дубинки и перцовых газ против участников беспорядков», — говорится в сообщении.

Ранее полиция в Гонконге применила против демонстрантов цветную воду.