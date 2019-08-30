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СМИ: зоопарк Вашингтона боится потерять панд из-за торговых споров с Китаем 

ТАСС + ещё 2 9 часов назад
Торговые войны с Китаем угрожают пандам в Вашингтоне
Фото: РИА Новости
Администрация Смитсоновского национального зоопарка в Вашингтоне надеется, что торговые споры между США и Китаем не отразятся на пандах, привезенных из КНР, и животным разрешат остаться в Вашингтоне. Об этом в пятницу сообщила газета The Hill.
По данным издания, две взрослые панды, живущие в зоопарке, формально принадлежат Китаю, а американская сторона арендует их по контракту, который истекает в декабре 2020 года. Все медвежата, рожденные парой, согласно условиям аренды возвращаются в КНР.
Пресс-секретарь зоопарка Памела Бейкер-Мэссон заявила газете, что администрация пока не начинала переговоры с китайской стороной по новому арендному соглашению, но надеется, что взрослым пандам будет позволено остаться в Вашингтоне после 2020 года.
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В мире , Азия , США , Китай
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