Торговые войны с Китаем угрожают пандам в Вашингтоне

СМИ: зоопарк Вашингтона боится потерять панд из-за торговых споров с Китаем

Администрация Смитсоновского национального зоопарка в Вашингтоне надеется, что торговые споры между США Китаем не отразятся на пандах, привезенных из КНР, и животным разрешат остаться в Вашингтоне. Об этом в пятницу сообщила газета The Hill.

По данным издания, две взрослые панды, живущие в зоопарке, формально принадлежат Китаю, а американская сторона арендует их по контракту, который истекает в декабре 2020 года. Все медвежата, рожденные парой, согласно условиям аренды возвращаются в КНР.

Пресс-секретарь зоопарка Памела Бейкер-Мэссон заявила газете, что администрация пока не начинала переговоры с китайской стороной по новому арендному соглашению, но надеется, что взрослым пандам будет позволено остаться в Вашингтоне после 2020 года.