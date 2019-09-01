Коломойский заявил о заслугах Порошенко перед Украиной

Коломойский рассказал о заслугах Порошенко перед Украиной

«Порошенко — это часть истории Украины. Он наш пятый президент. Порошенко удержал страну в самое тяжелое время. Можно и нужно говорить как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести. Я не судья», — сообщил олигарх.

Он подчеркнул, что вопрос о том, кто прав, а кто виноват, будут решать историки, но лично он «никогда не забудет заслуг Порошенко в это опасное время». Также, по мнению Коломойского, именно благодаря прежнему главе государства у нынешней украинской власти есть возможность сейчас работать и развивать страну.

«Ведь кто-то сделал главное — что в Киеве, Харькове, Днепре сейчас не проходит линия фронта», — подытожил он.

Также Коломойский заявил, что ему бывший президент сделал мало хорошего, но это немногое он очень ценит.