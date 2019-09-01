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Коломойский рассказал о заслугах Порошенко перед Украиной 

Lenta.ru 20 часов назад
Коломойский заявил о заслугах Порошенко перед Украиной
Фото: Reuters
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко имеет значимые заслуги перед украинской государственностью. Об этом он сказал в интервью изданию «Цензор».
«Порошенко — это часть истории Украины. Он наш пятый президент. Порошенко удержал страну в самое тяжелое время. Можно и нужно говорить как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести. Я не судья», — сообщил олигарх.
Он подчеркнул, что вопрос о том, кто прав, а кто виноват, будут решать историки, но лично он «никогда не забудет заслуг Порошенко в это опасное время». Также, по мнению Коломойского, именно благодаря прежнему главе государства у нынешней украинской власти есть возможность сейчас работать и развивать страну.
«Ведь кто-то сделал главное — что в Киеве, Харькове, Днепре сейчас не проходит линия фронта», — подытожил он.
Также Коломойский заявил, что ему бывший президент сделал мало хорошего, но это немногое он очень ценит.
Олигарх несколько лет проживал за рубежом из-за длительного конфликта с Порошенко, который неоднократно заявлял, что Коломойский продвигает политиков Владимира Зеленского или Юлию Тимошенко на пост президента из личной мести. Одним из инструментов влияния олигарха Порошенко называл его телеканал «1+1», где транслируются шоу медиакомпании Зеленского. После победы последнего на президентских выборах Коломойский вернулся на Украину.
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Комментарии3
В мире , Украина , Выборы на Украине , Игорь Коломойский , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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