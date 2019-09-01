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Аэроэкспрессы в Гонконге встали из-за демонстрантов 

Вести.Ru + ещё 13 14 часов назад
Аэроэкспрессы в Гонконге встали из-за демонстрантов
Фото: ТАСС
В международный аэропорт Гонконга временно не ходят аэроэкспрессы — причиной стали действия демонстрантов. По заявлению компании-оператора, движение поездов в аэропорт приостановлено по требованию правительства Гонконга и администрации воздушной гавани.
Также из соображений безопасности изменено расписание движения поездов еще на нескольких станциях, передает РИА Новости. По данным гонконгских СМИ, перед этим небольшая группа протестующих вошла на станцию аэроэкспресса и ушла через несколько минут, оставив граффити на стенах и повредив валидаторы.
В международном аэропорту Гонконга сейчас много полиции, в терминалы, как и ранее, пропускают только пассажиров с билетами. Администрация аэропорта также сократила количество мест на почасовой парковке.
Перед этим участники антиправительственных протестов распространили в Сети призывы устроить "стресс-тест" транспортной системе, связывающей город с аэропортом. Суд Гонконга ранее запретил любые демонстрации на территории аэропорта после того, как в середине августа протестующие на два дня парализовали его работу.
Накануне демонстранты в Гонконге начали забрасывать здание правительственного комплекса "коктейлями Молотова". Полиции в ответ пришлось распылить слезоточивый, а также перцовый газ. Полиция применила "минимальную силу для разгона демонстрантов", уточнили правоохранительные органы.
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Комментарии
В мире , МВД , РИА Новости , Гонконг
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