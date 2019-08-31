Трамп уволил помощницу после слов о его дочерях

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Личную помощницу Трампа уволили из-за слов о дочерях президента 

RT на русском + ещё 35 12 часов назад
Мадлен Вестерхаут была уволена с поста личной помощницы президента США Дональда Трампа из-за её комментариев в адрес дочерей главы Белого дома.
«Мадлен Вестерхаут была уволена после того, как похвасталась репортёрам, что отношения между ней и Трампом лучше, чем между ним и его дочерями Иванкой и Тиффани», — сообщает издание Politico.
По его информации, Вестерхаут также заявила, что президент США не любит фотографироваться с Тиффани, так как считает её полной.
Кроме того, издание утверждает, что Трамп подтвердил увольнение Вестерхаут за разговоры о своих детях и назвал высказывания бывшей помощницы «немного обидными».
Ранее Трамп объявил об отставке замглавы Нацразведки США.
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В мире , Ближний Восток , Видео , Политика , Дональд Трамп , США
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