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Статус Ким Чен Ына изменился в конституции КНДР 

News.ru + ещё 4 4 часа назад
Статус Ким Чен Ына изменился в конституции КНДР
Фото: KCNA/Global Look Press
Поправки в конституцию КНДР приняли депутаты Верховного народного собрания республики. Нововведения наделяют Ким Чен Ына полномочиями верховного лидера страны.
В текст основного закона КНДР был добавлен параграф, который гласит, что председатель Госсовета Северной Кореи «избирается Верховным народным собранием в соответствии с единодушной волей всего корейского народа и не избирается депутатом», передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи.
Нововведение, как уточняется в публикации, закрепляет в конституции статус «верховного лидера партии, государства и вооружённых сил КНДР, избираемого в соответствии с единодушной волей и желанием всего корейского народа».
Как писал News.ru. ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может провести ещё одну встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
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