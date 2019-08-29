Статус Ким Чен Ына изменился в конституции КНДР

В текст основного закона КНДР был добавлен параграф, который гласит, что председатель Госсовета Северной Кореи «избирается Верховным народным собранием в соответствии с единодушной волей всего корейского народа и не избирается депутатом», передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи.

Нововведение, как уточняется в публикации, закрепляет в конституции статус «верховного лидера партии, государства и вооружённых сил КНДР, избираемого в соответствии с единодушной волей и желанием всего корейского народа».