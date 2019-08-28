Болтон оценил свой визит на Украину

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Было здорово встретиться с моими украинскими коллегами из сектора нацбезопасности и обороны. Наши дискуссии свидетельствуют о том, что мы привержены сохранению безопасности и суверенитета Украины, а также тому, чтобы страна не стала жертвой экономической эксплуатации Китая», — указал он.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.

Позднее директор по связям с общественностью предприятия «Мотор Сич» Анатолий Малыш заявил, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже приобрели больше 50% акций завода.

Подробнее о ситуации вокруг покупки «Мотор Сич» инвесторам из Китая — в материале RT.